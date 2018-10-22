Роман Старовойт проинспектировал ремонт дороги на Красной Армии

22 Окт. 15:00 2018-10-22T15:09:37+03:00

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт в воскресенье вечером приехал на улицу Красная Армия, где встретился с начальником УГИБДД по Курской области Алексеем Баланиным и руководителем комплекса теплоснабжения Курского филиала ПАО «Квадра» Олегом Алексеевым.

Роман Владимирович рекомендовал компании «Квадра» согласовывать проект организации строительства и дорожные работы с ГИБДД еще до выхода официального постановления главы города, чтобы на участке, где ведется ремонт, вовремя расставлялись предупреждающие знаки.

Также врио настоятельно посоветовал привлечь к работе дополнительные силы, чтобы завершить ее в обещанные сроки - 25 октября и открыть движение по Красной Армии 26 октября.

— Уважаемые коллеги, мы с вами работаем для людей. Понятно, что были проблемы с подрядчиком, с субподрядчиком, но нужен результат, - сказал Роман Старовойт.

Напомним, улицу Красная Армия раскопали в начале августа. Компания «Квадра» приступила к реконструкции изношенной тепломагистрали. На время ремонта закрыли движение транспорта, в том числе и троллейбусов, что вызвало большое недовольство у курян.

Сроки окончания реконструкции и благоустройства дорожного покрытия постоянно отодвигались ввиду большого объема работ. 6 октября ремонт, наконец, завершили. В жилые дома и соцобъекты, которых в районе Красной Армии немало, начало поступать тепло. Улицу для движения обещали открыть 15 октября, но опять не успели.

19 октября врио губернатора Курской области Роман Старовойт осмотрел участок дороги по улице Красной Армии, где завершается ремонт после реконструкции тепломагистрали, и раскритиковал ход дорожных работ. Врио побещал регулярно посещать данный объект.