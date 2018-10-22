2018-10-22T15:09:37+03:00
Политика

Роман Старовойт проинспектировал ремонт дороги на Красной Армии

Врио губернатора приехал на проблемную улицу в воскресенье вечером
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Врио настоятельно посоветовал привлечь к работе дополнительные силыВрио настоятельно посоветовал привлечь к работе дополнительные силы
Изменить размер текста:

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт в воскресенье вечером приехал на улицу Красная Армия, где встретился с начальником УГИБДД по Курской области Алексеем Баланиным и руководителем комплекса теплоснабжения Курского филиала ПАО «Квадра» Олегом Алексеевым.

Роман Владимирович рекомендовал компании «Квадра» согласовывать проект организации строительства и дорожные работы с ГИБДД еще до выхода официального постановления главы города, чтобы на участке, где ведется ремонт, вовремя расставлялись предупреждающие знаки.

Также врио настоятельно посоветовал привлечь к работе дополнительные силы, чтобы завершить ее в обещанные сроки - 25 октября и открыть движение по Красной Армии 26 октября.

— Уважаемые коллеги, мы с вами работаем для людей. Понятно, что были проблемы с подрядчиком, с субподрядчиком, но нужен результат, - сказал Роман Старовойт.

Напомним, улицу Красная Армия раскопали в начале августа. Компания «Квадра» приступила к реконструкции изношенной тепломагистрали. На время ремонта закрыли движение транспорта, в том числе и троллейбусов, что вызвало большое недовольство у курян.

Сроки окончания реконструкции и благоустройства дорожного покрытия постоянно отодвигались ввиду большого объема работ. 6 октября ремонт, наконец, завершили. В жилые дома и соцобъекты, которых в районе Красной Армии немало, начало поступать тепло. Улицу для движения обещали открыть 15 октября, но опять не успели.

19 октября врио губернатора Курской области Роман Старовойт осмотрел участок дороги по улице Красной Армии, где завершается ремонт после реконструкции тепломагистрали, и раскритиковал ход дорожных работ. Врио побещал регулярно посещать данный объект.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-сотрудницы Курской таможни осуждены за покушение на мошенничество
В Курской области за выходные поймали пять пьяных за рулем
В Курске прошла «санитарная пятница»
Курские полицейские нашли подозреваемых в поджоге
Под Курском пьяный водитель повозки наехал на женщину
В Курске ребенку-инвалиду не хватило льготных лекарств
В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка
Под Курском на пожаре погибла женщина
В Курске на Черняховского сгорел гараж
В Курске пройдет День призывника
В Курске водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и машина слетела в кювет
Спасатели предупредили курских водителей о тумане
В Курске на 2-й Новоселовке сбили пешехода
Под Курском нашли 15 артснарядов
Под Курском водитель «Киа» врезался в фуру
В Курской области перезахоронили останки семи неизвесных солдат
Треть доходов куряне расходуют на оплату услуг ЖКУ
Старовойт раскритиковал ход дорожных работ на Красной Армии в Курске
В Курске открылась выставка «Мир кукол, Тедди и игрушек»
В Курске пройдут X Клыковские чтения
21 октября в центре Курска перекроют движение
На курских дорогах пройдут сплошные проверки
Синоптики предупредили курян о "похолодании" до +17
В Курске в связи с ярмарками перекроют движение
В этом учебном году стипендию мэра Курска получат 77 школьников
В Курской области сгорел жилой дом
Ушел из жизни курский поэт Юрий Асмолов