В Курск прибыла Пряжевская Чудотворная икона Божьей Матери

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-22T09:56:28+03:00

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По традиции, сложившейся в последние годы, в Курск прибывает чудотворная икона Божией Матери "Пряжевская" из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря (с. Горналь Суджанского района Курской области). В Знаменском соборе города Курска чудотворная икона Божией Матери "Пряжевская" пробудет до 16.40 24 октября, далее посетит большинство храмов Курска.

Пряжевская икона Божией Матери - одна из главных святынь курской земли, имеет богатую историю и является Чудотворной. Еще недавно с ней совершался единственный в России Крестный ход за пределы государственной границы, в Украину. Теперь - только по России.

До 16 декабря образ посетит большинство храмов Курска.