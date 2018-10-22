Хрупкая курянка укрощает агрессивного ротвейлера.

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-22T08:36:24+03:00

Волонтер спасла пса от усыпления и теперь пытается завоевать его доверие

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Эта история началась летом. В поселке Дичня Курчатовского района женщину на улице покусал ротвейлер. Собака явно было домашней – ухоженная, упитанная и с ошейником. Огромный пес бегал по улице без хозяина. Приехавшие на место ЧП полицейские заманили ротвейлера в служебную машину.

Собака вела себя недоверчиво, но особенно остро реагировала на женщин. При появлении представительниц слабого пола пес начиная лаять и рычать. Животное отвезли в подразделение ветеринарии Курчатовского района. Стали искать хозяина, которому предстояло заплатить штраф. А собачку на десять дней поместили в клетку. Владелец так и не объявился, бедному псу грозило усыпление.

Несколько курских волонтеров из зоозащитной организации «Право Жить» решили дать ротвейлеру это самое право. Собаке сделали укол снотворного, две девушки перевезли ее в Курск. Добрые люди на окраине города предоставили вольер, собаку на время поселили в нем.

Из Графа в Барни

У ротвейлера не было имени. Девчонки назвали его Графом, но наблюдая за поведением своего нового питомца, поняли, что ему нужно новое имя, более мягкое. Так Граф стал Барни. Волею судеб его куратором стала хрупкая Софья – воспитатель в школе-интернате. На этот раз ей достался, пожалуй, самый сложный воспитанник.

Софья ежедневно навещала Барни – привозила еду и пыталась наладить контакт

— Мы не знали с чего начать. Собака рычала на всех, кто подходил близко к вольеру, скалился на присевшего на корточки человека, на протянутую открытую руку, - рассказывает девушка.

«Крайнее недоверие к людям» - кинологи вынесли вердикт. Единственный выход из этой ситуации – попытаться заново завоевать доверие.

Софья ежедневно навещала Барни – привозила еду и пыталась наладить контакт.

— Сначала ставила миску через прутья, потом попробовала кормить его с руки. Пес скалился и рычал на протянутую руку.

«Никто не верил в будущее Барни, даже я»

Прошло несколько недель, на объявление о пропаже Барни никто не отзывался. Никому не нужна собака с проблемами в поведении, а пес серьезной породы с явно выраженной агрессией и подавно. В кинологической службе от него отказались – собака не прошла тестирование.

— Никто не верил в будущее Барни, даже я», - говорит Софья. – Это была первая собака, которая вселяла в меня животный страх.

Девушка, которая уже имела определенный опыт общения с собаками, не могла зайти в вольер. Софья пребывала в растерянности, не понимала, что ей делать дальше.

— Я была в отчаянии. В голове все чаще проскакивало – «усыпление»... Я не могла принять это решение в одиночку, хотелось разделить и даже в некоторой степени переложить эту ответственность на кого-нибудь ещё. Но, конечно, это было невозможно, потому что это был только мой подопечный, и честно говоря, в большей степени моя инициатива спасти его.

«Энергетика у Барни мощная, челюсти еще мощнее»

Энергетика у Барни мощная, челюсти еще мощнее

Тянуть дальше было нельзя. Молодой активный ротвейлер уже месяц находился в заточении. Софья позвонила кинологу, получила инструкции, взяла лопату и шагнула с вольер.

— Я приготовилась отбиваться. Энергетика у Барни мощная, челюсти еще мощнее. Любой его целенаправленный укус мог мне раздробить кости.

«Барни, место!» - собака отодвинулась к задней стенке вольера, расслабилась и стала наблюдать. «Фух, получилось», - Софья выдохнула.

В тот день прошла первая нормальная уборка в жилище большого страшного пса.

Это было большое достижение, но пес продолжал оставаться в заточении. Как и прежде, Софья заходила в вольер с большим опасением.

— У меня каждый раз стыла в жилах кровь, и я ловила боковым зрением каждое шевеление уха, века, мочки носа, - вспоминает девушка.

Софья позвонила кинологу: «Я боюсь, но нам нужно гулять, прошу присутствовать и контролировать наш первый опыт».

Первая прогулка

Подошел назначенный день. На Барни одели поводок. Пес рванул в открытую дверь вольера, на волю.

— Я была комком нервов, на лице отражался ужас, царивший внутри, - делится Софья.

А Барни не волновали ни чьи переживания. Травинка, куст, яблочко, забор, снова яблочко! Подкинуть! Подпрыгнуть! Пометить забор, куст, кочку! Пес был счастлив! По команде сел у ноги Софьи. Смотрел на нее, как на самого лучшего человека в мире.

— Потом я плакала, вспоминая этот взгляд, но тогда действовала четко, пытаясь справиться со своим страхом и неуверенностью, - рассказывает девушка.

Сейчас Софья ищет возможность переехать в частный дом, поставить вольер и перевезти туда Барни.

— Я хочу, чтобы он не приходящим человеком меня воспринимал, а своим другом.

Справка «КП»

Крупные и мощные ротвейлеры нередко внушает опасение. У большинства людей утвердился стереотип о чрезвычайной злобности породы. На самом деле, ротвейлеры серьезные животные с уравновешенным характером. На протяжении всей истории породы эти собаки живут рядом с людьми, являясь отличными компаньонами и сторожами. Собаке только нужно правильное воспитание и социализация.