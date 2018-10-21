2018-10-21T21:02:17+03:00
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Немезида, вуду Хельга и Шапокляк: в Курске открылась выставка кукол

Экспозиция расположилась в выставочном зале «Артмания»
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске открылась выставка кукол.Яна ШЕЛЕСТ

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18 октября в Курске в выставочном зале «Артмания» открылась ежегодная городская выставка «Мир кукол, Тедди и игрушек». На выставке представлено более 300 работ, выполненных курскими мастерицами в разных техниках.

Свои куклы предоставил и кукольный театр Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Свои куклы предоставил и кукольный театрФото: Яна ШЕЛЕСТ

Экспонаты поражают своим разнообразием. Очаровательные плюшевые мишки, мультяшные персонажи из ваты и папье-маше, милые и обаятельные текстильные игрушки, куклы из фоамирана и полимерного пластика.

Грациозная вуду Хельга Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Грациозная вуду ХельгаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Приковывают к себе взгляды готические персонажи. Страшно грациозная вуду Хельга безразлично взирает на меня полузакрытыми глазами. Куда-то несется монашка с арбузом, при этом ее мантия реалистично развевается по ветру.

Полет фантазий у курских мастериц неограничен, в чем я убедилась, поговорив с одной из кукольниц. Татьяна Неверович впервые принимает участие в курской выставке, до этого выставлялась исключительно в Питере. На суд зрителя она представила порядка двух десятков своих работ.

Куда-то несется монашка с арбузом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Куда-то несется монашка с арбузомФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Многие мои куклы изготовлены по мотивам песен. Вот эти два экспоната сделаны по песне Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку», - мастерица показывает двух модных кукол-бабулек.

Грациозные бабки чертовски привлекательны. Рядом с ними длинноволосая Немезида. Тут же Бабушка – божий одуванчик с белоснежной копной на голове, и романтично-меланхоличная Баба Яга в желтой юбке и нарядной кофточке.

— Моя Баба Яга сказочная и веселая. Ее образ – это мое личное видение, мой личный мир фантазий и грез, - рассказывает Татьяна.

Романтично-меланхоличная Баба Яга в желтой юбке и нарядной кофточке Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Романтично-меланхоличная Баба Яга в желтой юбке и нарядной кофточкеФото: Яна ШЕЛЕСТ

На изготовление куклы у мастерицы уходит в среднем три недели. Но образ в голове вырисовывается гораздо дольше. В каждую куклу вложена частичка души, поэтому экспонаты обладают своей энергетикой.

Бабульки сделаны по песне Гарика Сукачева «Бабушка курит трубку» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Бабульки сделаны по песне Гарика Сукачева «Бабушка курит трубку»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Выставка находится по адресу: улица Карла Маркса, 14а, 3 этаж. Время работы: пн-пт с 14 до 19-30, сб с 10-30 до 18-00, вс-выходной (или по запросу). Вход 50 руб.

Коллективные заявки принимаются оп телефону: 8-910-310-00-10. Выставка будет работать до 10 ноября.

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