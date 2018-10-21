Немезида, вуду Хельга и Шапокляк: в Курске открылась выставка кукол
В Курске открылась выставка кукол.Яна ШЕЛЕСТ
18 октября в Курске в выставочном зале «Артмания» открылась ежегодная городская выставка «Мир кукол, Тедди и игрушек». На выставке представлено более 300 работ, выполненных курскими мастерицами в разных техниках.
Свои куклы предоставил и кукольный театрФото: Яна ШЕЛЕСТ
Экспонаты поражают своим разнообразием. Очаровательные плюшевые мишки, мультяшные персонажи из ваты и папье-маше, милые и обаятельные текстильные игрушки, куклы из фоамирана и полимерного пластика.
Грациозная вуду ХельгаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Приковывают к себе взгляды готические персонажи. Страшно грациозная вуду Хельга безразлично взирает на меня полузакрытыми глазами. Куда-то несется монашка с арбузом, при этом ее мантия реалистично развевается по ветру.
Полет фантазий у курских мастериц неограничен, в чем я убедилась, поговорив с одной из кукольниц. Татьяна Неверович впервые принимает участие в курской выставке, до этого выставлялась исключительно в Питере. На суд зрителя она представила порядка двух десятков своих работ.
Куда-то несется монашка с арбузомФото: Яна ШЕЛЕСТ
— Многие мои куклы изготовлены по мотивам песен. Вот эти два экспоната сделаны по песне Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку», - мастерица показывает двух модных кукол-бабулек.
Грациозные бабки чертовски привлекательны. Рядом с ними длинноволосая Немезида. Тут же Бабушка – божий одуванчик с белоснежной копной на голове, и романтично-меланхоличная Баба Яга в желтой юбке и нарядной кофточке.
— Моя Баба Яга сказочная и веселая. Ее образ – это мое личное видение, мой личный мир фантазий и грез, - рассказывает Татьяна.
Романтично-меланхоличная Баба Яга в желтой юбке и нарядной кофточкеФото: Яна ШЕЛЕСТ
На изготовление куклы у мастерицы уходит в среднем три недели. Но образ в голове вырисовывается гораздо дольше. В каждую куклу вложена частичка души, поэтому экспонаты обладают своей энергетикой.
Бабульки сделаны по песне Гарика Сукачева «Бабушка курит трубку»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Выставка находится по адресу: улица Карла Маркса, 14а, 3 этаж. Время работы: пн-пт с 14 до 19-30, сб с 10-30 до 18-00, вс-выходной (или по запросу). Вход 50 руб.
Коллективные заявки принимаются оп телефону: 8-910-310-00-10. Выставка будет работать до 10 ноября.