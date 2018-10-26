В Курске проверили общедоступность подходов к рекам

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-26T15:17:55+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта в Курской области провели открытый практикум для слушателей «Школы общественных экологических инспекторов». Вместе с журналистами они побывали на берегах Тускари и Сейма, проверив соблюдение норм федерального законодательства в части доступности водных объектов.

«Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных или бытовых нужд», - гласит часть 2 статьи 6 Водного кодекса РФ. Общедоступная ширина береговой полосы составляет 20 метров.

— Любой гражданин имеет право использовать прилегающие 20 метров береговой полосы для прогулок, отдыха, любительской рыбалки, а также для причаливания на лодке, - поясняет член регионального штаба ОНФ Сергей Григорьев. — Данные участки не могут быть перегорожены, на них не должно быть шлагбаумов, заборов и других ограничителей.

В Курске проблемных зон с точки соблюдения Водного кодекса немало. Например, улица улица Тускарная. Слушатели «Школы общественных экологических инспекторов» не смогли подойти к воде около одного из особняков. Путь преграждал забор из металлический сетки, а прямо от дома к воде вела собственная лестница.

Путь преграждал забор из металлический сетки

— Мы видим, что здесь нельзя прогуляться по берегу, путь преграждает самовольно установленный забор, - говорит Сергей Григорьев.

Это одно из самых распространенных нарушений в Курске, который стоит на двух больших реках. Заборов, ограничивающих подход к рекам, которые являются федеральной собственностью, в областном центре предостаточно.

В этом убедились экологические инспекторы, посетив следующий объект – детский спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец». Летом активисты ОНФ здесь уже были. Они зафиксировали нарушение – путь к реке преграждал забор, и обратились в Росприроднадзор. Управление выдало предписание устранить нарушение ФЗ.

Экоинспекторы посетили лагерь "Олимпиец"Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Однако руководство базы отдыха забор не демонтировало. Он по-прежнему преграждает доступ гражданам к реке Сейм. Теперь на воротах размещена табличка «Проход к реке свободный». Охрана не очень гостеприимно отнеслась к нежданным гостям, но пояснила, что к реке можно выйти, пройдя через всю территорию лагеря, то есть сделать крюк в несколько сот метров.

— Формально доступ открыт, но фактически его нет. Забор, доходящий до воды, так и остался, человек попасть не может к реке, - говорит Сергей Григорьев. — Это не есть соблюдение конституционного и законного права граждан на свободный доступ к федеральному водному объекту.

Реки являются федеральной собственностьюФото: Яна ШЕЛЕСТ

Подобные нарушения и помогают устранить общественные экологические инспекторы, которые выступают в качестве связующего звена между населением и органами власти. Они фиксируют проблему, отправляют документы в Росприроднадзор и прокуратуру, а затем контролируют ход дела.

— Доказательства нарушений, собранные общественными инспекторами, судами и контролирующими органами рассматриваются, как собранные самими контролирующими органами, - пояснил Сергей Григорьев.

Экологические инспекторы могут фиксировать любые нарушения природоохранного законодательства – вырубку лесов, несанкционированная свалки, ограничения доступа к водным объектам, загрязнение вод и атмосферного воздуха, и др.

Экологические инспекторы могут фиксировать любые нарушения

— Наша школа общественных инспекторов создана для любых сознательных граждан, которые, не равнодушны к состоянию нашей природы, - говорят активисты ОНФ.

Действительно, в соцсетях то и дело слышно о том, как все у нас плохо, как хищнически относятся к нашей природе, к нашим землям, водам и лесам. Но очень мало реальной активности. «Школа общественных экологических инспекторов» - это реальная возможность из диванных борцов за природу стать реальными ее защитниками.

— Мы приглашаем всех активных граждан не только на словах, но и на деле бороться за сохранность и защиту нашей родной и неповторимой природы.

Экоинспектором может стать каждый

Куряне, желающие принять участие в «Школе общественных инспекторов ОНФ», должны прослушать курс бесплатных лекций, которые проводят эксперты ОНФ, депутаты Госдумы и сотрудники Росприроднадзора. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта (http://inspectora.onf.ru/) и иметь доступ к интернету.

будущие инспекторы должны пройти курс лекцийФото: Яна ШЕЛЕСТ

После этого учащиеся могут претендовать на получение удостоверения Общественного экологического инспектора. Для получения удостоверения нужно будет сдать экзамен комиссии из сотрудников Росприроднадзора. Удостоверение выдается на один год, затем его можно продлевать.