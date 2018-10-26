Металлоинвест провел корпоративный семинар по промышленной, экологической безопасности и охране труда

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-26T12:37:14+03:00

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Руководители и специалисты, отвечающие за охрану труда, промышленную и экологическую безопасность, из управляющей компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК), Уральской Стали, УралМетКома обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности производства и поделились опытом профилактической работы по предупреждению производственного травматизма на своих предприятиях. Ключевой темой семинара стало обсуждение законодательных нововведений и требований государственных органов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Рассмотрены также результаты проведенных контрольно-надзорных мероприятий, меры по выполнению предписаний планов, программ и экспертиз государственных надзорных органов, мероприятия по снятию потенциальных рисков.

«Вопросы охраны труда, промышленной и экологической безопасности находятся на особом контроле как у руководства предприятий Металлоинвеста, так и управляющей компании, - отметил модератор совещания, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства УК «Металлоинвест» Евгений Полесский. – Основными задачами для наших предприятий, обозначенными в экологическом законодательстве на ближайшую перспективу, является получение в грядущий четырехлетний период комплексных экологических разрешений, где будут установлены новые экологические нормативы выбросов, сбросов и отходов, а также оснащение стационарных источников выбросов системами автоматического контроля и повышение квалификации специалистов в соответствии с новыми требованиями законодательства».

Участники семинара пришли к выводу, что на всех предприятиях Металлоинвеста за отчетный период проведена огромная работа и решено множество вопросов по направлениям охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Продолжается системная работа по минимизации аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Приоритетной задачей остается повышение культуры безопасного труда и усиление личной ответственности каждого работника за свою жизнь и здоровье. В период с 2001 по 2018 годы на ОЭМК, Михайловском и Лебединском ГОКах количество несчастных случаев уменьшилось почти втрое.

Участники мероприятия также отметили и общую для всех предприятий Металлоинвеста тенденцию по снижению техногенного воздействия на окружающую среду. В течение последнего десятилетия Уральской Стали удалось снизить количество выбросов в атмосферу на треть. В результате ввода в эксплуатацию модернизированной системы очистки отходящих газов электросталеплавильном цехе ОЭМК более чем в 2 раза снижены валовые выбросы загрязняющих веществ от сталеплавильных печей в атмосферу, концентрация пыли в отходящих газах снижена в 3 и более раз, запыленность на рабочих местах сталеваров снизилась, в среднем, вдвое. Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, позволили на 85% снизить содержание пыли в воздухе на Лебединском ГОКе. Проведены работы по уменьшению выбросов и отходов на Михайловском ГОКе. Благодаря проделанной работе влияние производств Металлоинвеста на окружающую среду стабильно существенно ниже установленных государством нормативов.

«Совместными усилиями мы находим решения в сфере применения современной нормативной базы, - отметил заместитель главного инженера – начальник УОТ и ПБ Михайловского ГОКа Михаил Кобзев. – Это, безусловно, важное мероприятие для поддержания диалога между предприятиями, научными организациями и контролирующими органами. В ходе докладов и в неформальной обстановке мы делимся опытом, что помогает в дальнейшей работе».

«Михайловский ГОК ежегодно реализует целый комплекс мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду, принимает участие в региональных экологических программах. Все инвестиционные проекты Металлоинвеста обязательно учитывают экологическую составляющую, - сказал начальник управления ЭК и ООС – главный эколог МГОКа Владимир Серебренников. – В результате природоохранной деятельности комбината качество атмосферного воздуха, водных объектов и почвы в местах размещения отходов соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Совместная работа с коллегами из других предприятий Компании позволяет нам продуктивно обсудить новые законодательные требования, определить единый подход в обеспечении экологической безопасности».