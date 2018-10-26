Пропавшего курского школьника видели живым

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-26T09:40:35+03:00

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"КП" уже подробно рассказывала об исчезновении 7-летнего курсокго школьника в Железногорске. Даниил пропал по дороге из школы домой 23 октября и до сих пор не найден.

По последним данным мальчика видели живым далеко от дома, поэтому следователи надеются найти его в ближайшее время. К поискам ребенка подключились силовики из столицы.

В поисках Дани участвуют и волонтеры ЦЧР. Они просят граждан, предпринимателей и руководителей организаций, у которых есть камеры наружного видеонаблюдения, сохранить записи с 23 октября по сегодняшний день. Скопируйте их, пожалуйста, на диск или флешку и принесите следователям по адресу: Курская область, Железногорск, ул. Гагарина, 18/2.