СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-19T11:53:34+03:00

Изменить размер текста: A A

17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погиб 21 человек, около 50 получили ранения, 10 человек находятся в реанимации.

Раньше о таких чудовищных происшествиях можно было услышать только в американских новостях. Но в последние годы вооруженные холодным и огнестрельным оружием учащиеся нападают на своих товарищей и преподавателей и в России.

15 января 2018 года в пермской школе двое подростков напали с ножами на педагога и четвероклассников. Учительнице и детям нанесли серьезные ранения. 17 января девятиклассник одной из школ Челябинской области ударил ножом одноклассника. Буквально через два дня в Бурятии ученик девятого класса напал с топором на учительницу и учеников, ранив семь человек.

Корреспондент «КП» проверила, как обстоят дела с безопасностью учащихся в Курске, посетив три учебных заведения в центре города. Первой на пути оказалась школа-интернат. В ней два корпуса – для младшей школы и для старшеклассников.

В холле младшего сидят вахтерша и грозный охранник ЧОПа, установлена система видеонаблюдения. Никто никуда меня не пропустил, разумеется. Рассказать о своей работе тоже отказались. Но и так было понятно, что здесь все серьезно. А вот в корпус для старшеклассников прошла совершенно спокойно, никакой охраны и рамок металлодетекторов. Но видеонаблюдение имеется, тревожная кнопка, скорее всего, тоже.

— Вахтерша ушла на обед, - сказал проходящий мимо парнишка.

Далее на моем пути детский сад. Попасть на территорию оказалось непросто – по периметру забор, одна калитка на амбарном замке, вторая – на засове, ворота – наглухо закрыты. Впустили сотрудники, приводящие в порядок клумбу. Миновав рамку металлодетектора на главном входе, попала к вахтерше.

— У нас никто чужой здесь не пройдет. Конечно, мы у родителей, которые приходят каждый день, документы не проверяем. Но все равно все без исключения проходят через металлодетектор, - женщина пристально посмотрела меня и зарегистрировала в журнале посещений.

— Мы недавно обновили оборудование, установили видеокамеры, есть тревожная кнопка, - рассказала заместилось по учебно-воспитательной работе.

Обходя здание, я обнаружила еще две металлические двери, обе были закрыты на кодовые замки. Если во всех курских детсадах принимаются такие меры безопасности, то родители могут быть спокойны за своих чад.

Подхожу к дверям колледжа. На входе рамок нет. Впереди меня проходят парень с девушкой. Молодого человека тут же останавливает дежурный – представительный мужчина в возрасте, судя по всему, четко знающий свои обязанности. Чужой явно тут не пройдет, ну и меня не пропустили.

В комитете образования и науки Курской области рассказали, что вопросам безопасности учащихся в регионе уделяется большое внимание. В августе перед началом нового учебного года работала межведомственная комиссия, куда входят представители Росгвардии, ГУ МЧС, комитета региональной безопасности. Комиссия с проверками выезжала во все без исключения образовательные учреждения.

— Сейчас наша главная задача – не допустить повторения тех трагических событий, которые произошли в Керчи, - рассказала врио председателя комитета образования и науки Курской области Екатерина Харченко.

В каждом учебном заведении планируется провести учебные тренинги, чтобы дети могли быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Все без исключения преподаватели, а не только педагоги-психологи, получат инструкции, как распознать подростка, склонного к насилию или суициду.

Поговорив с несколькими старшеклассниками, я поняла, что дети совершенно не знают, как вести себя в случае террористического акта или стрельбы. Их научили, что делать в случае срабатывания пожарной сигнализации, но как себя вести, если внезапно начнется стрельба – нет.

— Мы не можем превратить образовательные организации в военные спецобъекты под охраной, поэтому с детьми будет проводиться регулярная профилактическая работа. Каждый ребенок получит четкое руководство, как вести себя в тех или иных чрезвычайных ситуациях, - пояснила Екатерина Владимировна. — Сейчас мы совместно с УМВД и ГУ МЧС по Курской области разрабатываем инструкции, и в ближайшее время соберем совещание с представителями всех школ, на котором раздадим методички.

Между тем 17 октября в Курске экстренно провели внеочередное заседание городской антитеррористической комиссии под председательством мэра Николая Овчарова. На нем было принято решение в ближайшие дни организовать и провести дополнительные проверки антитеррористической защищенности всех муниципальных объектов, открытых для массового посещения. Особое внимание будет обращено на обеспечение пропускного режима и охраны объектов.