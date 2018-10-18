Курские таможенники задержали почти двадцать тонн дубовых досок

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-18T14:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В пункте пропуска Суджа таможенники задержали около двух тонн дубовых досок.

В пункт пропуска Суджа для выезда с территории Евразийского экономического союза въехал грузовой автомобиль, зарегистрированный в Республике Словакия. Транспорт следовал из Рязани в Словакию с грузом пиломатериалов общим весом более 19 тонн.

Во время таможенного досмотра товар взвесили. Оказалось, что вес дубовых досок составил 20,9 тонн, что превышает на 1,7 тонны вес товара, заявленного в документах.

Лишний вес перевозчик – общество с ограниченной ответственностью из Словакии, объяснить не смогло. С его слов при погрузке товар не взвешивали, вес был установлен расчетным способом на основании ГОСТа. «Утяжеление» досок, возможно, произошло из-за дождя.

Товар задержан. Против словацкой транспортной компании составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о весе брутто товара путем представления недействительных документов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. Решение по делу примет суд.