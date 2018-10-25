К поискам курского школьника подключились поисковики ЦЧР

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-25T10:26:21+03:00

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"КП" уже подробно рассказывала о поисках пропавшего 23 октября железногорсокго школьника Даниила Бирюкова. Во вторник мальчик вышел из школы и направился домой, другом по пути зашел в магазин, а после этого ребята разошлись каждый в свою сторону и Даниила никто больше не видел.

Исчезновение мальчика кажется загадочным, ведь произошло оно в густонаселенном городе, где почти на каждом шагу стоят камеры. Однако поиски ребенка, на которые подняты силовики и спецслужбы до сих пор не увенчались успехом.24 октября курские поисковики бросили клич своим коллегам и в Железногорск, где пропал мальчик, стали стекаться на подмогу люди из Брянска, Орла, Калуги, Белгорода, Тулы, Тамбова.

На поиски мальчика направлены почти 300 добровольцев-поисковиков, оснащенных оборудованием. Работает специальный штаб, куда стекается вся информация о поисках.Волонтеры прочесывают леса, заброшенные постройки. Часть из них расклеивает объявления и опрашивает людей в самом Железногорске. Мальчика ищут также и в соседних регионах, посокльку Железногорск, где произошло ЧП, географически близок Орловской области.

Силовики ищут школьника с помощью беспилотников и прочесывают местность на квадрациклах.

Приметы пропавшего мальчика. Рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Одет в тёмно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, тёмные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки.

У ребенка с собой темно-синий рюкзак с человеком-пауком и синий пакет со сменной обувью с рисунком машинки.

Если кто-то знает, где может находиться юный житель Курской области, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 02 (с мобильного 102), 112, 8 800 700 54 52.