Николай Овчаров: Сделаем город комфортным вместе!

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-17T06:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» он заметно преобразился: на глазах рождаются новые красивые скверы для отдыха горожан, уютнее становятся дворы многоэтажек. О том, как сегодня обстоят дела с реализацией муниципальной программы по благоустройству городской среды, мы попросили рассказать главу города Курска Николая Овчарова.

- Николай Иванович, благоустройство дворовых территорий – это один из приоритетов в работе Администрации города Курска?

- Да. Мы второй год реализуем программу благоустройства общественных и придомовых территорий. Если в прошлом году больше внимания уделили дворовым территориям, а из общественных приступили только к трём, то в этом году всерьёз занялись парками и скверами. 34 дворовых территории, запланированные на этот год, уже благоустроены. А на объектах общественного назначения работы продолжаются. В этом году их определено десять – именно они получили наибольшее число голосов в ходе народного голосования. Приятно, что люди неравнодушны. Их участие не ограничилось простой подачей голоса за тот или иной объект. В ходе разработки и экспертизы дизайн-проектов их мы получили множество предложений от горожан, ряд из них был учтён на стадии проектирования. Нередко во время выездных совещаний на объектах подходят люди, благодарят, спорят, советуют. Такое неравнодушие очень ценно. Это подтверждает, что проект поистине всенародный. Мы уже ведём разработку дизайн-проектов тех объектов, которые запланированы на следующий год.

.

- В каких округах города ведутся работы по благоустройству?

- Работы по благоустройству охватывают практически всю городскую территорию. Объекты есть в каждом из округов Курска.

Так, в Железнодорожном округе ведутся работы по благоустройству сквера по ул. Союзной, у памятного знака «Героям 16-й Воздушной армии». Обустраиваются дорожки и площадки, многофункциональная спортивная площадка со спортивными тренажерами, устанавливаются детские игровые комплексы, песочницы, качели, скамейки и урны. Напомню, что в Железнодорожном округе в этом году заработал реконструированный муниципальный кинотеатр «Мир».

В Сеймском округе работы ведутся в парке «Солянка». Здесь будет установлен памятник советскому солдату, такой же практически, как на Поклонной горе в Москве. Памятник подарен Курску Союзом городов воинской славы. В проекте реконструкции парка - устройство плиточного покрытия тротуаров и дорожек, отделка входных колонн, разбивка клумб, установка скамеек и урн.

Благоустраивается территория сквера по улице Энгельса в районе пересечения с ул. Моковской. Там предусмотрено устройство покрытия из тротуарной плитки и частичное асфальтобетонное покрытие тротуара, озеленение территории и установка скамеек и урн. Кроме того, здесь будет установлен автомобиль, легендарная «полуторка», в честь курских воинов-автомобилистов.

В парке КЗТЗ по ул. Сумской в этом году намечено выполнить демонтаж старого спортивного оборудования, сделать асфальтобетонное и плиточное покрытие дорожек, установить детские игровые комплексы, качели, скамейки и урны, обустроить песочницы.

.

- Поскольку городские парки это не только дорожки, лавочки и игровые площадки. Какие планы по озеленению благоустроенных территорий и города вообще.

- Посадка деревьев, кустарников, оформление клумб – это обязательная составляющая всех работ по благоустройству. Согласно проекту в одном только в парке имени Дзержинского должно быть высажено 30 тысяч луковиц тюльпанов, не считая других цветочных насаждений.

Приглашаем курян на осенние санитарные пятницы и субботники. Как раз сейчас погода позволяет высаживать деревья и кустарники. Мы планируем в ходе осенних работ высадить более тысячи кустарников и около трёх тысяч деревьев.

- А каких пород?

- В первую очередь те, которые в нашем сознании всегда связаны с образом русской земли: липы, берёзы, рябины. Кроме того, деревья должны быть акклиматизированы к нашим условиям. Хорошо приживаются в Курске клёны, тополя, акации.

Никита Тимеркаев

Фото Валерия Безугольникова