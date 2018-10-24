Чтобы стать "железным человеком", курский врио полтора года занимался по спецпрограмме

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-24T13:31:02+03:00

Роман Старовойт рассказал, о жестком режиме, на который посадил себя, чтобы достичь результатов в спорте

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"КП" уже рассказывала о том, что в Курской области Старовойта уже окрестили "железным человеком" за участие в супермарафоне Ironman. За три дня до назначения Старовойт преодолел в Барселоне самую сложную гонку мира - три километра 800 метров вплавь, затем 180 километров на велосипеде и после этого непрерывную марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров.

Роман Владимирович рассказал, какой ценой ему удалось достичь таких результатов. На самом деле он с детства занимается спортом. И до этого бегал по 5-7 марафонов в год "ногами и на лыжах". Первый преодолел еще почти 20 лет назад, в 1989 году.

Но стать "железным человеком" врио сподобил его друг - известный предприниматель и спортсмен Иван Житенев. Житенев и сам уже пробежал примерно 30 марафонов, которые проходили в разных точках мира. А впервые он преодолел это сложнейшее соревнование еще в 1994 году.

Старовойт стал "айронмэном" по примеру своего друга - Ивана ЖитеневаФото: СОЦСЕТИ

- Мы тогда на него смотрели сумасшедшими глазами, - вспоминает Роман Владимирович впечателение от победы друга.

Но пример оказался заразителен. Загвоздка была лишь в том, что сам Старовойт на тот момент не умел толком ни плавать, ни владеть велосипедом - а это обязательные этапы гонки. Да и общую форму спортивную форму нужно было "подкачать".

- За полтора года с тренером была разработана специальная программа для меня, включающая рекомендации по питанию, фармакологии, массажу. Подъем - в полшестого утра, отбой - строго в девять вечера, - рассказывает курский Ironman. - Все эти полтора года было сложно соблюдать режим, что и говорить. А после финиша я был страшно недоволен и ругался даже, что потратил эти полтора года на подготовку.