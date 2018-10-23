Роман Старовойт встретился с курскими «Лидерами России»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-23T17:37:33+03:00

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23 октября врио губернатора региона Роман Старовойт встретился с участниками всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», представителями общественных организаций, бизнеса, активистами и СМИ. Хотя официально мероприятие называлось «встреча с общественностью», пускали на нее строго по спискам, на входе проверяя документы, а по пути следования врио зачем-то расставили посты из студентов в форме, молодежь стояла на вытяжку, ожидая прихода Старовойта.

Хотя большинство собравшихся – от бизнесменов до студентов - были одеты нарядно и в деловых пиджаках, «дресс-код» нарушил сам врио, явившись на встречу как раз без пиджака и галстука.

В зале сидели в основном люди в пиджакахФото: Светлана ВОЛКОВА

Роман Стровойт еще раз повторил, что назначение в качестве врио в регион для него было неожиданным, и добавил, что в принципе связи с Курской областью никогда не рвал – периодически еще до своего назначения приезжал сюда к родным на могилы.

- Особенно приятно мне оказаться в стенах этого вуза, где когда-то преподавал мой дед Иванов Юрий Михайлович, - добавил Старовойт. – Он возглавлял здесь кафедру технологии машиностроения, наверное, многие его помнят. Дед пришел с войны с двумя чемоданами. Правда, в них были не вещи, которые многие везли из Германии, а бумага формата А4. Когда он их открыл, то сказал: «Мне надо учиться, извините, вот привез бумагу». После войны он поступил на завод, параллельно учился. Работал в Льговском политехе, где создал кафедру, затем в Балтийском ГТУ.

Роман Старовойт озвучил некоторые принципы своей работы в должности врио и жизненные принципы вообще. Вот некоторые из них:

Романа Владимировича местные чиновники, управленцы и бизнесмены долго не хотели отпускатьФото: Светлана ВОЛКОВА

«Престиж госслужбы в России высок, поэтому нужна «широкая скамейка запасных». Если у вас есть идеи, то вы будете активно задействованы».

«Лидер – это не просто человек, который себя реализовал. Он должен еще иметь активную общественную позицию, уметь слушать и слышать людей и любить свою Родину и семью».

«Если научиться управлять своим временем, то сутки раздвинутся»

«Костяк новой команды скоро прибудет в регион. Сейчас выбираем членов команды»

Врио проводили до автомобиляФото: Светлана ВОЛКОВА

«Я занимаюсь спортом с детства. В последнее время бегал по 5-7 марафонов в год – зимой на лыжах, летом ногами».

«Стараюсь по Курску ходить пешком и вижу, что в городе много что нужно сделать – в первую очередь это освещение, тротуары, озеленение. Темнота в городе не способствует развитию экономики, люди сразу спешат домой, вместо того, чтобы зайти в магазин или в кафе».

«Учиться нужно постоянно. Я и сам сейчас нахожусь на обучении управленческого резерва, которое проходит в Москве».

Местный лидерский потенциал встречал 46-летнего врио с восторгом. Так, один из «лидеров» - молодой предприниматель Мария Носова после вопроса о благоустройстве города попросила Старовойта о совместном селфи. Но Роман Владимирович сослался на то, что «времени совсем мало» и сразу после встречи удалился из зала.