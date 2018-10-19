Из-за трагедии в Керчи в курских школах вводят дежурство полицейских

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-19T15:33:29+03:00

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После трагедии в Керчи в УМВД России по Курской области прошло совместное совещание с участием Управления Росгвардии по Курской области и руководителя Комитета образования Курской области, на котором обсудили организацию обеспечения безопасности детей в учебных заведениях.

- Вопросу защищенности учебных заведений уделяется особое внимание, на плановой основе проводятся проверки их защищенности. Очередная проверка прошла в преддверии начала учебного года. Тогда сотрудники полиции в пределах компетенции участвовали в комиссионных обследованиях образовательных учреждений всех типов на предмет защищенности и безопасности. По результатам выявленных недостатков было направлено более 300 предписаний в различные инстанции. На совещании принято решение о проведении внеплановой проверки, чтобы проконтролировать устранение выявленных недостатков, а также определить дополнительные вопросы, требующие незамедлительного реагирования, - рассказали в УМВД региона.

В Курской области 99% образовательных организаций по данным УМВД оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Многие из них оснащены камерами видеонаблюдения, а также охраняются частными охранными организациями.

Все 922 образовательные организации Курской области находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. За каждым закреплены сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные, которые посещают эти учреждения ежедневно, заверили в полиции.

На совещании принято решение, что сотрудники полиции ежедневно с утра будут находиться в школе, чтобы родители, провожающие детей, могли обратиться к стражам порядка для решения проблемных вопросов.

В каждом учебном учреждении пройдут дополнительные встречи с учащимися, их родителями и преподавателями, где расскажут, как себя вести в чрезвычайных ситуациях.