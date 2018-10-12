Курские продукты признали одними из самых дешевых в стране

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T11:05:50+03:00

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Как рассказал председатель областного комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксенов, Курская область по уровню цен на продукты находится в выигрышном положении.

Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в Курской области более чем на 650 рублей ниже среднероссийского показателя. Область на протяжении многих лет стабильно находится в числе регионов – лидеров России, где самая дешевая потребительская корзина. Если сравнивать с близлежащими регионами ЦФО, продуктовый набор у курян дешевле, чем в Белгородской, Орловской, Воронежской, Тамбовской и Брянской областях.

Хлеб, сахар, яйца, мясо, молоко, картофель, овощи и другие продукты входят в потребительскую корзину, в Курской области ее стоимость по данным Росстата – одна из самых низких в стране. Состав и объем потребительской корзины утверждается федеральным законом и одинаков на всей территории страны. Продукция одних и тех же производителей зачастую представлена сразу в ряде регионов. Но цены на нее у нас ниже. Связано это с высокой конкуренцией, и, прежде всего, в торговле, диктующей снижение наценок.

Если сравнивать с ближайшими соседями, то на 1 октября килограмм свинины в Курской области, согласно статданным, стоил 240 руб. 99 коп., в Воронежской – 274 руб. 16 коп.; куры охлажденные для курян – 123 руб. 77 коп., в Орловской – 133 руб. 93 коп.; хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сорта – 33 руб. 57 коп., в Тамбовской – 59 руб. 28 коп. и так далее – этот перечень можно продолжать.

- Сегодня регион на 100% обеспечивает себя мясом птицы, свининой, сахаром, мукой и крупяными изделиями. Потребительский рынок области более чем на 70 процентов формируется из продовольствия и товаров, производимых из собственной сельскохозяйственной продукции и сырья, - отметил Михаил Аксенов.