В Курске пустят "льготный" ПАЗик

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-18T15:04:56+03:00

Расписание движения составлено с учетом времени начала и окончания занятий в школах

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С 22 октября будет организован маршрут автобусов общего пользования № 5 «Пр-т Клыкова (ост. «М/р-н Родники») — ул. Конорева – ул. Малышева» с предоставлением льготы на проезд.

Как рассказала директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко, маршрут свяжет жилой район проспекта Клыкова с районами расположения школ №№ 1, 46, 49, 21-го лицея. Расписание движения составлено с учетом времени начала и окончания занятий в школах.

Пока на маршруте будет работать один автобус марки «ПАЗ», оснащенный системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и контроля оплаты проезда (АСКОП).

Стоимость проезда составит 15 рублей с предоставлением всех льгот. Школьники смогут добираться до мест обучения бесплатно, предъявлив транспортную карту учащегося.