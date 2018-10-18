2018-10-18T15:04:56+03:00
Общество

В Курске пустят "льготный" ПАЗик

Расписание движения составлено с учетом времени начала и окончания занятий в школах
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Маршрут свяжет Серо-Запад и КЗТЗМаршрут свяжет Серо-Запад и КЗТЗФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С 22 октября будет организован маршрут автобусов общего пользования № 5 «Пр-т Клыкова (ост. «М/р-н Родники») — ул. Конорева – ул. Малышева» с предоставлением льготы на проезд.

Как рассказала директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Надежда Пупко, маршрут свяжет жилой район проспекта Клыкова с районами расположения школ №№ 1, 46, 49, 21-го лицея. Расписание движения составлено с учетом времени начала и окончания занятий в школах.

Пока на маршруте будет работать один автобус марки «ПАЗ», оснащенный системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и контроля оплаты проезда (АСКОП).

Стоимость проезда составит 15 рублей с предоставлением всех льгот. Школьники смогут добираться до мест обучения бесплатно, предъявлив транспортную карту учащегося.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Электронный паспорт гражданина РФ: как получить и когда начнут выдавать
Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт гражданина РФ. Минэкономразвития уже начал работу над новым законопроектом. "Комсомолка" разбиралась в нюансах нововведения
Минимум энергозатрат, максимум природоохранных технологий – столичные предприятия поделились видением энергетики будущего
Комплекс городского хозяйства и промышленные предприятия Москвы на Российской энергетической неделе рассказали о проектах повышения энергоэффективности и экологичности
Новости 24