2018-10-18T12:27:40+03:00
Общество

Металлоинвест провел мониторинг проектов, реализованных железногорцами в рамках грантового конкурса «Сделаем вместе!»

По мнению приглашенных Компанией экспертов, проекты подтвердили свою значимость и эффективность
Ольга ДАНИЛОВА
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«Сделаем вместе!» - общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов«Сделаем вместе!» - общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектовФото: предоставлено пресс-службой
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В ходе мониторинга эксперты встретились с авторами и посетили творческие площадки нескольких проектов Координатор проекта «Старость в радость» Любовь Бардина уже не первый год по зову сердца помогает одиноким старикам. Третий грантовый конкурс помог ей собрать вокруг себя неравнодушную молодежь, которая участием и душевным теплом скрашивает жизнь пожилых людей в доме-интернате. Дарья Назарова и Юлия Каменщикова, авторы проекта «Перемен требуют наши глаза», с помощью уличной росписи сделали несколько городских объектов наряднее и уютнее. Александр Козлов, один из авторов проекта «Отцы-молодцы» - ветеран социального проектирования под эгидой Металлоинвеста. В этом году он и группа других неравнодушных отцов Железногорска получили третий грант на проект по повышению эффективности воспитательного процесса через совместную деятельность отцов и детей.

Мониторинг подтвердил, что участники проектов-победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!» при поддержке Компании способствуют позитивным изменениям в социально-культурной среде города.

«Компания выступает не просто финансовым донором, она поддерживает и всячески откликается на инициативы, запросы, создаёт информационное поле, - отметила, эксперт Эльвира Алейниченко. – В итоге многие участники конкурса стали взаимодействовать, вышли за рамки отдельных организаций, появились интересные кросс-взаимосвязи. Это основной эффект для авторов и для города».

ЗНАЙ!

«Сделаем вместе!» - общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, проводимый компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия с 2016 года. На грантовой основе оказывается поддержка проектам, направленным на повышение качества жизни в городе, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.

Победителями грантового конкурса - 2018 в Железногорске признаны проекты:

От инициативных граждан: «Перемен требуют наши глаза», «Школа хороших манер «Этикетус», «Мир старшего поколения», «Зарница: связь поколений», «Взгляд в будущее», «Наставник 3D», «МОСТиК» (Мир, объединяющий самобытность, традиции и культуру), «Библиотека как центр помощи и поддержки детям с ОВЗ».

От юридических лиц: «Нескучный сквер» (Центральная библиотечная система), «Спортивный парк «Шаг к спорту» (каток «Юбилейный»), «Дети должны быть вместе» (Городской методический центр), «Учебно-экологическая тропа «Зеленая лаборатория» (школа №4), «Подводная экология» (ВСК «БУ-ДО»), «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Общественная организация по защите бездомных животных), «У нас спорт интереснее» (СШОР Единоборств), «Раскрасим мир волшебными красками» (школа №6), «Нарисуем мечту вместе!» (Железногорский художественный техникум), «Ты не один» (Автономная НКО «Мы вместе»), «Отцы – молодцы! (Федерация гиревого спорта «Скала»).

Подробнее о конкурсе и проектах-победителях - на сайте http://vmeste.zhel.city/

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