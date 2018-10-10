2018-10-10T17:44:37+03:00
Общество

«Мираторг» инвестирует в производство ягнятины

Накануне было подписано соглашение о реализации в Тульской области проекта по созданию двух овцеводческих комплексов стоимостью порядка 6 миллиардов рублей
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Агрохолдинг рассматривает Тульскую область в качестве одного из ключевых партнеров в реализации проектов мясного скотоводства. Планируется реализация крупного межрегионального проекта с инвестициями свыше 27 миллиардов, предусматривающего строительство 12 комплексов на 1,3 миллиона голов в год с последующей глубокой переработкой на высокотехнологичной мясохладобойне мощностью 33,9 тысячи тонн продукции. Две овцеводческие фермы агрохолдинга будут размещены в Тепло-Огаревском районе.

Применение передовых технологий в индустриальном выращивании овец позволит производить на двух площадках до 134 тысяч голов товарных животных и реализовывать до 6,6 тысячи тонн мяса в живом весе в год. Открытие овцеферм полного цикла в регионе позволит эффективно расширить ассортимент продукции, предлагаемой агрохолдингом. Кроме этого, запуск новых предприятий позволит создать в районе 150 новых рабочих мест для местных жителей с достойной заработной платой и полным социальным пакетом.

- Тульская область стала для холдинга надежным партнером в реализации масштабных и амбициозных проектов в агропромышленной сфере, - подчеркивает президент «Мираторга» Виктор Линник. - Мы заложили надежный фундамент нашего сотрудничества, и новые инвестиции сфокусированы на расширении не только объемов, но и линейки высококачественных мясных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Учитывая несомненный потенциал агропромышленного комплекса региона, мы рассматриваем возможность дальнейшего увеличения вложений в создание новых производственных мощностей и повышение глубины переработки. Важно, что все инвестиционные проекты «Мираторга» и Тульской области рассчитаны на поставки как на внутренний, так и на внешние рынки, что полностью соответствует цели увеличения российского экспорта сельхозпродукции, поставленной Президентом Российской Федерации.

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