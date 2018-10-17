2018-10-17T19:24:31+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка работ художников трех городов

Темы навеяны традиционной русской культурой
Светлана ВОЛКОВА
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Открытие выставки 17.10.18г.

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17 октября в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная пл., 2/4) открылась межрегиональная выставка произведений художников Курска, Орла и Белгорода, посвященная 145-летию со дня рождения Н.Д. Бартрама и столетию со дня основания Музея игрушки. Новая выставка художников трех городов призвана отметить вклад в сохранение традиционной культуры нашего земляка, художника, коллекционера, основателя Музея игрушки в Москве Николая Дмитриевича Бартрама.

Картины на экспозиции представлены разножанровые Фото: Светлана ВОЛКОВА

Картины на экспозиции представлены разножанровыеФото: Светлана ВОЛКОВА

Николай Бартрам посвятил жизнь изучению и сохранению традиций кустарного производства и народных промыслов в Курской губернии и за её пределами, а также коллекционированию предметов старины и игрушек. В поисках интересных экспонатов для своей коллекции он объездил не только всю Курскую губернию. Вместе с игрушками Н. Бартрам привозил старинные головные женские уборы, шелковые платки, шелковые сарафаны с телогреями, тканые пояса, вышивки, пряничные доски и сами пряники.

Позже он регулярно посещал ведущие центры кустарных промыслов в Московской, Владимирской, Нижегородской губерниях в поисках интересных образцов народного искусства, а также совершил несколько продолжительных поездок за границу с целью ознакомления с «игрушечной» промышленностью и музейными коллекциями.

Выставка вызвала большой интерес у посетителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка вызвала большой интерес у посетителейФото: Светлана ВОЛКОВА

В экспозицию выставки «На родине Бартрама» вошли произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Среди жанров, представленных на выставке, как всегда лидирует пейзаж, открывающий виды старого и нового Курска, орловские и белгородские мотивы. Большое внимание уделено натюрморту. На полотнах –предметы крестьянского быта, традиционных промыслов, в том числе и натюрморты с игрушками.

Посмотреть экспозицию можно до 4 ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Посмотреть экспозицию можно до 4 ноябряФото: Светлана ВОЛКОВА

Участниками выставки стали профессиональные художники из Курска, Орла и Белгорода, прикладники и народные мастера, а также студенты художественно-графического факультета КГУ, члены молодёжного объединения КРО ВТОО СХР.

Картины пронизаны "русской" темой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Картины пронизаны "русской" темойФото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка продлится до 4 ноября.

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