2018-10-17T14:52:17+03:00
Политика

Куряне выбрали "Народного участкового"

Сергей Абрамов представит регион на всероссийском конкурсе
Светлана ВОЛКОВА
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Курский "анискин" Сергей АбрамовКурский "анискин" Сергей АбрамовФото: УМВД России по Курской области.
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Завершился региональный этап конкурса «Народный участковый – 2018». В этом году в нем приняло участие 55 участковых уполномоченных из районных и городских отделов полиции Курской области.

Во второй этап прошли сотрудники, набравшие наибольшее количество голосов Интернет-пользователей.

По результатам голосования первым стал участковый уполномоченный ОМВД России по Курскому району майор полиции Сергей Абрамов. За Сергея проголосовало 1657 пользователей интернет.

Абрамову 29 лет, в полиции он служит уже десять лет. За время службы он раскрыл 19 преступлений, в основном кражи.

Второе место занял Александр Тилинин - старший участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции.

Третьим стал Андрей Полищук – участковый из межмуниципального отдела МВД России «Рыльский».

Победитель регионального этапа представит наш регион на Всероссийском конкурсе, который пройдет с 1 по 10 ноября.

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