2018-10-16T14:59:34+03:00
Здоровье

Общественники искали в курских аптеках дешевые лекарства

Активисты отметили значительный разброс цен и засилье импортных аналогов на прилавках
Светлана ВОЛКОВА
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Аптек в Курске много, но дешевых лекарств мало, отметили активистыАптек в Курске много, но дешевых лекарств мало, отметили активистыФото: Из архива КП.
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Активисты в Курской области провели мониторинг наличия недорогих отечественных лекарств, которые нужны для оказания первой помощи при различных заболеваниях. Также общественники сравнили цены на аналогичные лекарства в аптечной сети, которая обслуживает льготников.

Общественники проверили наличие и стоимость 14 наименований недорогих отечественных лекарств. Это дротаверин (спазмолитик), панкреатин (пищеварительное ферментное средство), нитроглицерин (сосудорасширяющее средство), фуросемид (диуретик), атенолол и каптоприл (от гипертонии и сердечной недостаточности), дексаметазон (противоаллергическое средство), доксициклин, моксициллин и ципрофлоксацин (антибиотики), диклофенак (противовоспалительный препарат), парацетамол (жаропонижающее средство), сальбутамол (от астмы), омепразол (средство, используемое в лечении заболеваний ЖКТ). Эти препараты находятся в низшем ценовом сегменте — от 4 до 113 рублей.

Активисты посетили 10 аптек и сравнили полученную информацию с ценами популярной среди жителей Курска интернет-аптеки. В результате выяснилось, что дротаверин, панкреатин, нитроглицерин, фуросемид - самые доступные лекарства, их можно приобрести во всех аптеках, участвовавших в мониторинге. Сальбутамол отсутствовал в двух аптеках, в одной из них предложили импортный аналог - атенолол. Полную картину по всем 14-ти препаратам удалось получить только в четырех аптеках, в остальных шести фармацевты не смогли сообщить стоимость «лекарственного пакета скорой помощи» и подтвердить наличие всех лекарств, сославшись на занятость или очередь.

Итоговая стоимость корзины с 14 лекарственными средствами в аптеках варьируется от 387,16 до 465,61 рублей.

- Естественно, когда лекарство срочно необходимо, не каждый будет пользоваться услугами интернет-аптеки и ждать свой заказ. И, к сожалению, в большинстве случаев граждане приобретут предложенный фармацевтом импортный аналог. Причины просты: отсутствие знаний о существовании дешевых российских препаратов у населения, отсутствие перечисленных препаратов в аптеках и интенсивная реклама импортных лекарственных средств. Однако, опосредованно регулировать политику продаж в аптеках власть в состоянии. Органы власти могут обязать подведомственные поликлиники размещать в текстовом варианте список дешевых российских лекарств из «пакета скорой помощи» при разных заболеваниях, публиковать его на сайтах поликлиник и больниц, обязать врачей вести просветительскую работу, рассказывать о российских лекарствах в СМИ. Это позволит повысить и грамотность населения. Обучающие курсы отечественных фармацевтов с врачами повысят уровень компетентности медиков, которые и сами не всегда знают об эффективности доступных российских лекарств, - отметила активист Анна Кудина.

Общественники считают, что влиять на организацию и продажи дешевых российских лекарств для оказания экстренной помощи могут органы власти и имеют соответствующие рычаги. В связи с этим начали подготовку общественных предложений, чтобы сделать покупку дешевых российских лекарств для оказания первой медпомощи при различных заболеваниях более доступным.

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