2018-10-16T12:58:42+03:00
Происшествия

В Курской области вынесли приговор бывшему мэру Курчатова

Экс-глава города Курчатова и бывший вице-мэр Курска Юрий Косырев получил три года условно за самоуправство
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд назначил бывшему мэру наказание в виде трех лет лишения свободы условноСуд назначил бывшему мэру наказание в виде трех лет лишения свободы условноФото: Из архива "КП"
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Бывшего мэра Курчатова Юрия Косырева и еще четверых подозреваемых суд признал виновными в самоуправстве, совершенном с применением насилия и угрозой применения насилия, сообщил Следственный комитет по Курской области

Весной 2008 года бывший мэр города Курчатова Юрий Косырев и его водитель с сестрой договорились о совместном строительстве автомойки с последующим получением прибыли от предпринимательской деятельности. Организацией строительства должны были заняться водитель со своей сестрой, на Косырева же ложилась финансовая поддержка и выбор земельного участка.

Новую автомойку оформили на сестру водителя. Она через своего брата передавала Косыреву деньги, затраченные им на строительство объекта. Бывший мэр решил, что долг возмещен не полностью. Он подыскал лиц, согласных «выбить» из уже бывшего водителя и его сестры оставшиеся средства, а также помочь приобрести право собственности на автомойку.

Вечером 25 января 2016 года Косырев с четырьмя мужчинами пришли к месту жительства водителя и потребовали, чтобы он вышел на улицу. Во дворе потерпевшего насильно усадили в машину и вывезли в безлюдное место на окраину Курчатова.

Там, угрожая применением насилия и оказывая психологическое давление, обвиняемые вынудили его согласиться отдать Косыреву 1 млн 300 тысяч рублей, а также потребовали передать принадлежащее его сестре право собственности на автомойку.

Добившись от потерпевшего согласия, Косырев дал исполнителям указание покинуть место преступления, после чего все они были задержаны сотрудниками МО МВД России «Курчатовский». Суд назначил бывшему мэру наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Остальные участники преступления также получили условные сроки.

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