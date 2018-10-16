За три дня до назначения Старовойт преодолел самую сложную гонку мира

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-16T09:37:47+03:00

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Три километра 800 метров вплавь, затем 180 километров на велосипеде и после этого непрерывная марафонская дистанция в 42 километра 195 метров. И все это за 17 часов. Просто дойти до финиша и не сдаться – это уже чудо.

Не даром триатлон на длинную дистанцию называют Ironman, что в переводе с английское не что иное как «железный человек». Так по праву можно назвать каждого, кто прошел хоть раз в своей жизни этот спортивный 17-часовой путь вплавь, на велосипеде и бегом. Среди них оказался и врио губернатора Курской области 46-летний Роман Старовойт.

Уже во время официального представления в обладминистрации Роман Владимирович рассказал, что увлекается спортом и даже пообещал поддержку местным спортсменам, как профессионалам, так и любителям. Но о недавней гонке, которая прошла буквально за три дня до его назначения в регион скромно умолчал.

Гонку Стровойт прошел 7 октября в испанской Барселоне в качестве новичка, показав хороший результат. Весь путь врио преодолел менее чем за 14 часов – точнее, 13 часов 53 минуты 2 секунды.

К слову, даже олимпийский триатлон выглядит менее впечатляюще. Там задача спортсменов преодолеть полтора километра вплавь, 40 километров на велосипеде и 10 километров бегом.