Курские турпроекты вышли в финал Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-09T10:08:15+03:00

Курская область становится все более привлекательной для туризма Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Два курских туристических проекта вышли в финал регионального конкурса Всероссийской туристской премии "Маршрут года".

Всего в региональный финал было заявлено 155 проектов из 46 субъектов РФ, в том числе Курской области. Куряне представили два проекта - маршрут «Соловьиный край России» и фестиваль «Дни жатвы» Медвенского района.

Тур "Соловьиный край России" разработан сотрудниками областного Центра туризма и включает в себя посещение достопримечательностей, связанных с жизнью знаменитых «курских соловьев»: исполнительницы русской народных песен Надежды Плевицкой, композитора и пианиста Георгия Свиридова, поэта Афанасия Фета. Кроме того, в программу тура включена обзорная экскурсия с посещением литературного музея, скульптуры "Курский соловей", смотровой площадки Курска и мастер-классы в музеях.

Фестиваль «Дни жатвы» проходит в Медвенском районе. Для гостей мероприятия организуется полный цикл этого праздника: знакомство с инструментами, их подготовка, выход в поле с песнями, косьба, молотьба, веяние зерна. Гости также лично участвуют в процессе жатвы: от скашивания зерновых до выпечки хлебов и приготовления кутьи в печке. Вся программа дня сопровождается фольклорным пением.

Оба курских проекта заняли третье место - фестиваль «Дни жатвы» в номинации «Лучший тур на событие», а тур "Соловьиный край России" в номинации «Лучшая идея тура». Теперь этим двум туристическим проектам придется побороться за звание лучшего во Всероссийском финале конкурса, который состоится в ноябре в Ульяновске.