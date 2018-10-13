Акция КП: "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-13T11:40:47+03:00

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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье.

Невероятно умная девочка Линдушка лишилась крыши над головой. За ненадобностью хозяева сдали ее в отлов. Просто она не вписывалась в их дальнешие планы. Сейчас ее жизнь висит на волоске, в любой момент собачку может постигнуть печальная участь.

Линде сейчас один годик. Довольно крупная, высокая, очень красивая, похожа на лисичку. Стерилизована. Обработана против блох и паразитов. Собака на самом деле уникальная во всех отношениях: супер-интеллект, прекрасно поддается дрессировке, слушается беспрекословно, хорошо относится к детям, ладит с животными, отлично ведет себя как в квартире, так и в частном секторе, имеет охранные качества, ласковая, преданная. Да просто золото, как внешне, так и по характеру!

Посмотрите в эти грустные глаза. Спасите Линдушку, ей жизненно необходим дом.

Будет служить верой и правдой!

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