2018-10-13T11:40:47+03:00
Общество

Акция КП: "Хочу домой!"

Линда ждет новых хозяев
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Линда ищет домЛинда ищет дом
Изменить размер текста:

"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье.

Невероятно умная девочка Линдушка лишилась крыши над головой. За ненадобностью хозяева сдали ее в отлов. Просто она не вписывалась в их дальнешие планы. Сейчас ее жизнь висит на волоске, в любой момент собачку может постигнуть печальная участь.

Линде сейчас один годик. Довольно крупная, высокая, очень красивая, похожа на лисичку. Стерилизована. Обработана против блох и паразитов. Собака на самом деле уникальная во всех отношениях: супер-интеллект, прекрасно поддается дрессировке, слушается беспрекословно, хорошо относится к детям, ладит с животными, отлично ведет себя как в квартире, так и в частном секторе, имеет охранные качества, ласковая, преданная. Да просто золото, как внешне, так и по характеру!

Посмотрите в эти грустные глаза. Спасите Линдушку, ей жизненно необходим дом.

Будет служить верой и правдой!

Звоните в любое время

(Возможна доставка по городу и области)

8(920)703-19-80 Лена 8(904)525-53-86 Инна

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В ДТП с такси в Курске пострадали четыре человека
Ночью в Курске столкнулись две иномарки
Под Курском в страшном ДТП погибли три человека
В Курске из-за приезда врио губернатора перекрыли город
Курянину дали девять лет за убийство самогонщика
В курской колонии женщину задержали с подозрительным свертком
Каждый день с жалобами на укусы клещей обращается до 50 курян
В Курской области за квартал забраковали почти полтонны мяса
В Курской области появился новый парк
32-летний курянин воровал из магазина алкоголь
Под Курском перевернулся автомобиль
Руководство курского СК проведет прием граждан в Курчатове
В курском драмтеатре покажут кино
Курянин до смерти забил знакомого
В Курске пройдет «санитарная пятница»
Курянин по ошибке едва не застрелил человека
В Курске на одной из улиц введут одностороннее движение
В Курске будут отключать электричество
В Курской области вырос производственный травматизм
Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»
В Курской области собрали более 3 млн тонн свеклы
Под Курском дотла сгорел трактор
Курян приглашают стать экологическими инспекторами
В Курске еще на одной улице введут одностороннее движение