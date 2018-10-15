2018-10-15T16:25:19+03:00
Происшествия

Курянин попал на удочку интернет-мошенников

Вместо фирменных кроссовок ему прислали целлофановые пакеты
Ольга ДАНИЛОВА
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Мошенники создают фейковые сайты известных брендов, предупреждают в полицииМошенники создают фейковые сайты известных брендов, предупреждают в полицииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В железногорскую полицию обратился 41-летний курянин с жалобой на интернет-мошенников. По словам мужчины, в соцсетях он увидел объявление о продаже фирменных кроссовок. Онлайн-магазин предлагал покупку спортивной обуви со скидкой и оплату наложенным платежом. Железногорец решил воспользоваться удачным моментом и приобрести себе сразу три пары.

Через несколько дней мужчина получил свой заказ в почтовом отделении, оплатив его стоимость, при получении бандероли. Однако открыв посылку, вместо фирменных кроссовок обнаружил коробки с целлофановыми пакетами. Мужчину обманули почти на 10 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по раскрытию преступления, сказали в полиции.

Полицейские отмечают, что продажа несуществующих товаров – один из распространенных видов мошенничества в интернете. Аферисты, чтобы не спугнуть потенциальную жертву, не требуют вначале внести оплату за товар. Они используют новую уловку - наложенный платеж. Многие покупатели не учитывают, что при наложенном платеже необходимо внести оплату, а затем только получить и вскрыть посылку.

Сотрудники полиции призывают граждан тщательно проверять ресурсы в сети Интернет, на которых планируют заказывать товары. Нередко под видом известных интернет-магазинов, действуют мошенники, которые создают фейковые сайты и размещают на них заведомо недостоверную информацию.

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