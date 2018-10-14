В Курске завершились гастроли цирка Филатовых

14 Окт. 20:00 2018-10-15T00:16:10+03:00

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14 октября в Курском государственном цирке прошло финальное выступление цирка Филатовых. Представители знаменитой цирковой династии показали зрителям уникальный атракцион с медведями. Комолапые боксировали, танцевали, катались на велосипедах и на роликах на арене. Такого мастерства курские зрители еще не видели.

В программе было много и других животных-артистов - верблюды, ламы, собачки, попугаи. Вот далеко не весь список удивительных номеров, представленных в программе. И, конечно же, акробаты, клоуны, иллюзионисты - все это тоже присутствовало.

Гвоздь программы - артисты-медведиФото: Светлана ВОЛКОВА

Порадовал зрителей и традиционный розыгрыш призов среди тех, кто не поскупился и купил программу представления.

Финальное выступление Филатовых в Курском цирке прошло при полном аншлаге - в зале практически не было свободных мест. А провожали артистов бурными аплодисментами.

Кстати, уже через две недели курян ждет новая цирковая программа, не пропустите!