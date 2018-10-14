В Курске завершились гастроли цирка Филатовых
14 октября в Курском государственном цирке прошло финальное выступление цирка Филатовых. Представители знаменитой цирковой династии показали зрителям уникальный атракцион с медведями. Комолапые боксировали, танцевали, катались на велосипедах и на роликах на арене. Такого мастерства курские зрители еще не видели.
В программе было много и других животных-артистов - верблюды, ламы, собачки, попугаи. Вот далеко не весь список удивительных номеров, представленных в программе. И, конечно же, акробаты, клоуны, иллюзионисты - все это тоже присутствовало.
Гвоздь программы - артисты-медведиФото: Светлана ВОЛКОВА
Порадовал зрителей и традиционный розыгрыш призов среди тех, кто не поскупился и купил программу представления.
Финальное выступление Филатовых в Курском цирке прошло при полном аншлаге - в зале практически не было свободных мест. А провожали артистов бурными аплодисментами.
Кстати, уже через две недели курян ждет новая цирковая программа, не пропустите!