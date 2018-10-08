В Курске активисты сняли видеоролик с бездомными животными

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-08T13:13:33+03:00

КРОЗО Право Жить. Спасите жизнь жертвам отлова. Очень нужна помощь неравнодушных людей в пристройстве 25 несчастных собак из д. Чаплыгина! (Курская область) Все их фото в этом ролике! Только посмотрите в эти глаза.... Они пережили голод и холод, пинки и скитания, страшный отлов с использованием наркоза. Они не знают что их ждёт дальше. Они не знают что такое прогулка на поводке, не знают, что такое своя собственная миска для еды и воды, что такое своя будка, что может быть хозяин, который будет просто любить их также, как они, потому что любят человека за то, что он просто есть в их жизни. Каждый из них по своему хорош. Кто-то будет отличным охранником, кто-то ласковым и преданным компаньоном, а кто-то готов стать комнатной собачкой. Но всех их объединяет одно - они стремятся к человеку и хотят любви. Вы можете подарить им чуточку тепла и любви. Все собаки обработаны, часть стерилизована, перед отдачей будут вакцинированы от бешенства. ПОДАРИ ЖИЗНЬ! Ребята, поможем всем миром! Если вы далеко, то можно помочь размещением объявлений в сети. Не проходите мимо беды несчастных животных... ПРОСИМ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! 8-904-525-53-86, 8-920-703-19-80, 8 (919) 134-64-78

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«КП» уже не раз рассказывала о дворнягах, попавших в отлов и ужасных условиях содержания животных там.

А на днях волонтеры сняли ролик в надежде, что люди обратят внимание на судьбу

25 собак, которые попали в отлов и содержатся сейчас в деревне Чаплыгино Курской области, где и расположен отлов.

Все их фото - в этом ролике.

- Только посмотрите в эти глаза.... Эти животные пережили голод и холод, пинки и скитания, страшный отлов с использованием наркоза. Они не знают, что их ждет дальше. Они не знают что такое прогулка на поводке, не знают, что такое своя собственная миска для еды и воды, что такое своя будка, что может быть хозяин, который будет просто любить их также, как они, потому что любят человека за то, что он просто есть в их жизни, - говорят добровольцы. Каждый из героев этого трогательного ролика по-своему хорош. Кто-то будет отличным охранником, кто-то ласковым и преданным компаньоном, а кто-то готов стать комнатной собачкой. Но всех их объединяет одно - они стремятся к человеку и хотят любви.

Вы можете подарить им чуточку тепла и любви. Все собаки обработаны, часть стерилизована, перед передачей будут вакцинированы от бешенства.

Подарите жизнь этим животным! Поможем всем миром, не проходите мимо!

Телефоны для желающих взять собачку и завести себе верного друга:

8-904-525-53-86, 8-920-703-19-80, 8 (919) 134-64-78