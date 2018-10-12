2018-10-12T17:03:43+03:00
Политика

Стровойт пообещал курянам улучшить дороги и поддержать спорт

Врио главы назвал «проблемными» ЖКХ и социалку
Светлана ВОЛКОВА
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Городские магистрали могут залатать за счет федерального бюджета, отметил вриоГородские магистрали могут залатать за счет федерального бюджета, отметил вриоФото: предоставлено пресс-службой
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Как уже сообщала «КП», 12 октября врио главы области Роман Старовойт был представлен в Доме Советов.

Старовойт сразу обозначил некоторые планы по Курской области и отметил, что область находится «в нормальном состоянии, острых проблем нет. Идет подготовка к зиме, и уборка урожая радует».

В то же время Роман Старовойт добавил, что, как правило, в любом регионе, проблемными являются жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, социальная сфера:

- Необходимо будет подтянуть региональную сеть, и хорошо, что курская городская агломерация попала в проект «Безопасные и качественные дороги». Финансирование предполагается на следующий год, в том числе со стороны федерального бюджета. Я очень надеюсь, что к концу 2019 года куряне увидят улучшения. Я приложу максимум усилий для этого. Основные проблемы будем решать совместно с командой, которая есть и которая может обновиться.

Старовойт рассказал журналистам, что увлечен спортом. Любимые виды – лыжи, биатлон. Он является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, членом Попечительского совета Союза биатлонистов России и Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

- Думаю, что и здесь нам удастся поддержать любительский спорт и помогать профессиональным спортсменам, - подчеркнул врио губернатора.

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