Металлоинвест проводит вакцинацию сотрудников от гриппа

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-12T11:29:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году для работников предприятий Компании закуплено более 16 тысяч доз препарата, доказавшего свою эффективность, - современной сплит-вакцины. Привиться от гриппа можно во всех лечебных учреждениях Металлоинвеста. На МГОКе вакцинацию проводят сотрудники Амбулатории в здравпунктах подразделений.

По мнению врачей, вакцинация – один из наиболее надежных способов избежать заболевания гриппом. Этот факт, а также возможность сделать прививку бесплатно и на рабочем месте способствует тому, что число желающих защитить себя от болезни с каждым годом растет.

«Вакцина легко переносится и дает хорошие результаты. Мы наблюдаем снижение в 2-3 раза заболеваемости ОРВИ, - рассказала заведующая ЧЛПУ «Амбулатория» Елена Смолякова. - И даже в случае возникновения заболевания, оно протекает в более легкой форме и без осложнений».

На Михайловском ГОКе в этом году планируют вакцинировать около четырех тысяч работников комбината. Это надежная гарантия того, что эпидемии гриппа на предприятии удастся избежать. Кроме того, прививки, сделанные горнякам, – это еще и забота о членах их семей.