«Мираторг» создаст в Октябрьском районе порядка 1 400 новых рабочих мест

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-04T13:43:56+03:00

Трудоустроить жителей региона агрохолдинг планирует на строящейся в поселке Черницыно мясохладобойне, которая станет крупнейшей в Европе

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В рамках проекта удвоения свиноводческих мощностей началось строительство высокотехнологичного мясоперерабатывающего предприятия в Октябрьском районе мощностью переработки до 4,5 миллиона голов свиней в год.

В настоящий момент на строительной площадке задействовано более 650 человек. Большая часть из них – жители области. На будущей мясохладобойне уже полностью завершены фундаменты одного из цехов и участка убоя, ведётся кирпичная кладка, монтаж колонн и забивка свай еще двух участков. Начата прокладка наружных сетей канализации, строительство контрольно-пропускных пунктов предприятия и дизбарьеров.

В 2019 году планируется начать внутренние отделочные работы, монтаж оборудования, технологических и инженерных сетей.

- Создание перерабатывающего завода в Курской области позволило предоставить значимое количество рабочих мест для жителей региона еще до запуска предприятия, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга. - Одновременно с этим «Мираторг» обеспечивает мультипликативный эффект для экономики региона: стабильные заказы курским предприятиям, производящим строительные материалы, промышленное оборудование, а также спрос на услуги в смежных отраслях: торговле, логистике. Что, в свою очередь, ведет к увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.