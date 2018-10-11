В Курске выступит легендарная "Березка"

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-11T15:17:26+03:00

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4 ноября на сцене Филармонии (ул. Сонина д. 4) – Государственный академический хореографический ансамбль «Березка». Национальное достояние и один из самых известных брендов России на протяжении 70-ти лет. Даже в самые напряженные времена «заграница» с восторгом принимала «Березку», оценивая ее выступления как «огненную сенсацию», способную не только пробудить веру в братство между людьми, но и стать самым действенным и убедительным посланником мира.

Самое первое выступление «Березки» на сцене театра «Эрмитаж» в 1948-ом году имело настолько оглушительный успех, что это надолго стало главной новостью для Москвы и москвичей. Известный сегодня всему миру «скользящий шаг», создающий иллюзию движущейся сцены, буквально потряс зрителей своим изяществом и абсолютно неземной, невиданной еще грации. И этот зрительский восторг сопровождает ансамбль на протяжении всей его славной истории.

Доказательством этому служит и недавно прошедший сериал посвященный «Березке», в котором зрители вместе с его участницами, прошли весь путь, иногда, по-настоящему драматический, этого блистательного коллектива. «Кружевницы», «Осенний хоровод», «Реченька», «Петрушка», «Хохломская скамейка», «Московский двор». Каждый номер «Березки», со своей четкой сюжетной линией и драматургией есть не что иное, как продолжение и бережное переосмысление этого великого «надеждинского стиля», аналогов которому нет.