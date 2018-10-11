В администрации Курской области не подтвердили информацию об отставке главы региона

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-11T22:42:47+03:00

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Последние две недели Курскую область лихорадили слухи о скорой отставке губернатора региона Александра Михайлова. Это, безусловно, была «тема номер один» для обсуждения в соцсетях и в кулуарах чиновников. И хотя по подсчетам самого Михайлова отставку ему прочили недоброжелатели уже раз сорок, на этот раз все казалось более серьезным. В сети даже всплыло постановление Губернатора от 10 октября о "золотом парашуте" для себя "в связи с прекращением полномочий". Документ гарантирует на срок три года со дня прекращения полномочий транспорт из гаража обладминистрации восемь часов в сутки в рабочее время, бесплатный проезд до столицы и обратно с супругой два раза в год, беспрепятственный вход в обладминистрацию, внеочередной личный прием Губернатором Курской области, охрану по месту жительства сроком на один год и наконец погребение за счет бюджета.

Особенно реалистично выглядит такой ход событий после того, как губернаторы Курганской и Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев приняли решение уйти в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Однако в администрации региона днем 11 октября "КП" не подтвердили информацию об отставке Александра Михайлова. Там сообщили, что Александр Николаевич находится на подъезде к Могилеву, где примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России. Масштабное мероприятие с участием президентов двух государств – Владимира Путина и Александра Лукашенко - проходит 11-12 октября в белорусском Могилеве. Туда и направляется глава Курской области, подчеркнули в обладминистрации.