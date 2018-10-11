В Курске стартовал фестиваль итальянских фильмов

«На голую задницу я и в бане посмотрю»: Зритель пожаловался губернатору на секс и разврат в псковском спектакле «Ревизор»

Постановка режиссера из Санкт-Петербурга уже месяц идет на местной сцене. Что же возмутило театралов – узнала «Комсомольская правда – Псков»