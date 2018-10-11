2018-10-11T13:42:52+03:00
Звезды

В Курске стартовал фестиваль итальянских фильмов

Показы пройдут в разных кинотеатрах города
Светлана ВОЛКОВА
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Кадр из картины "Помнишь меня?"Кадр из картины "Помнишь меня?"Фото: предоставлено организаторами.
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С 11 по 31 октября в Курске проходит Фестиваль итальянских фильмов. Приводим полное расписание показов:

Сеансы в 17:00, 19:00

Фильм «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»

Режиссер: Джанлука Ансанелли, 2016 г., 101 мин., 12+, комедия

Место: ЦД «АССОЛЬ» (ул. Малышева, 2/23, тел.: 35-66-16)

Стоимость билета 40 рублей.

Сеансы в 14:00 ,17:00 , 20:00

Фильм «ПОМНИШЬ МЕНЯ?»

Режиссер: Роландо Равелло, 2014 г., 91 мин, 12+, комедия

Место: ЦД «СПУТНИК» (Магистральный пр-д, 13-Д, тел.: 37-87-94)

Стоимость билета 40 рублей.

23-25 октября 2018 года

Сеансы в 18:00, по два фильма подряд:

23.10 - Фильм «ЧУДЕСА»

Режиссер: Аличе Рорвахер, 2014 г., 112 мин, 12+, мелодрама

Фильм «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»

Режиссер: Джанлука Ансанелли, 2016 г., 101 мин., 12+, комедия

24.10 - Фильм «ПОМНИШЬ МЕНЯ?»

Режиссер: Роландо Равелло, 2014 г., 91 мин, 12+, комедия

Фильм «ЗИМНЯЯ СКАЗКА, ИЛИ КОРОЛЕВА, ПОТЕРЯВШАЯ ИМЯ»

Режиссер: Катерина Кароне, 2016г, 90 мин., 12+, романтическая комедия

25.10 - Фильм «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕСТО»

Режиссеры: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, 2017 г., 95 мин., 12+, комедия

Фильм «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ»

Режиссеры: Сальваторе Фикарра и Валентино Пиконе, 2014 г., 99 мин., 12+, комедия

Место: Курский областной киновидеофонд (ул. Зеленая, 32)

Бронь мест в лс Кинофонд-Курск Хорошее-Кино или по телефону 52-98-20. Количество мест ограничено.

Стоимость билета 50 рублей.

25-28 октября 2018 года

Сеансы в 16:00 , 18:00, 20:00

Фильм «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»

Режиссер: Джанлука Ансанелли, 2016 г., 101 мин., 12+, комедия

Место: ЦД «СПУТНИК» (Магистральный пр-д, 13-Д, тел.: 37-87-94)

Стоимость билета 40 рублей.

25-31 октября 2018 года

Сеансы в 17:00, 19:00

Фильм «ПОМНИШЬ МЕНЯ?»

Режиссер: Роландо Равелло, 2014 г., 91 мин, 12+, комедия

Место: ЦД «АССОЛЬ» (ул. Малышева, 2/23, тел.: 35-66-16)

Стоимость билета 40 рублей.

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