В Курске стартовал фестиваль итальянских фильмов
С 11 по 31 октября в Курске проходит Фестиваль итальянских фильмов. Приводим полное расписание показов:
Сеансы в 17:00, 19:00
Фильм «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»
Режиссер: Джанлука Ансанелли, 2016 г., 101 мин., 12+, комедия
Место: ЦД «АССОЛЬ» (ул. Малышева, 2/23, тел.: 35-66-16)
Стоимость билета 40 рублей.
Сеансы в 14:00 ,17:00 , 20:00
Фильм «ПОМНИШЬ МЕНЯ?»
Режиссер: Роландо Равелло, 2014 г., 91 мин, 12+, комедия
Место: ЦД «СПУТНИК» (Магистральный пр-д, 13-Д, тел.: 37-87-94)
Стоимость билета 40 рублей.
23-25 октября 2018 года
Сеансы в 18:00, по два фильма подряд:
23.10 - Фильм «ЧУДЕСА»
Режиссер: Аличе Рорвахер, 2014 г., 112 мин, 12+, мелодрама
Фильм «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»
Режиссер: Джанлука Ансанелли, 2016 г., 101 мин., 12+, комедия
24.10 - Фильм «ПОМНИШЬ МЕНЯ?»
Режиссер: Роландо Равелло, 2014 г., 91 мин, 12+, комедия
Фильм «ЗИМНЯЯ СКАЗКА, ИЛИ КОРОЛЕВА, ПОТЕРЯВШАЯ ИМЯ»
Режиссер: Катерина Кароне, 2016г, 90 мин., 12+, романтическая комедия
25.10 - Фильм «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕСТО»
Режиссеры: Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, 2017 г., 95 мин., 12+, комедия
Фильм «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ»
Режиссеры: Сальваторе Фикарра и Валентино Пиконе, 2014 г., 99 мин., 12+, комедия
Место: Курский областной киновидеофонд (ул. Зеленая, 32)
Бронь мест в лс Кинофонд-Курск Хорошее-Кино или по телефону 52-98-20. Количество мест ограничено.
Стоимость билета 50 рублей.
25-28 октября 2018 года
Сеансы в 16:00 , 18:00, 20:00
Фильм «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»
Режиссер: Джанлука Ансанелли, 2016 г., 101 мин., 12+, комедия
Место: ЦД «СПУТНИК» (Магистральный пр-д, 13-Д, тел.: 37-87-94)
Стоимость билета 40 рублей.
25-31 октября 2018 года
Сеансы в 17:00, 19:00
Фильм «ПОМНИШЬ МЕНЯ?»
Режиссер: Роландо Равелло, 2014 г., 91 мин, 12+, комедия
Место: ЦД «АССОЛЬ» (ул. Малышева, 2/23, тел.: 35-66-16)
Стоимость билета 40 рублей.