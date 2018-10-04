Октябрьскую афишу курский драмтеатр открыл классикой Пушкина
Спектакль "Барышня-крестьянка".
В конце сентября новый сезон в Курском драматическом театре начался с премьеры спектакля "Примадонны". А октябрьская афиша открылась в драмтеатре постановкой по произведению классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина "Барышня-крестьянка".
Постановка основана на классическом произведенииФото: Светлана ВОЛКОВА
Сюжет произведения многим хорошо знаком - в российскую глубинку, где живут богатые помещики с юными дочерьми, приезжает молодой красавец-дворянин.
В спектакле много юмораФото: Светлана ВОЛКОВА
И надо так случиться, чтобы вместо влюбленных в него благородных барышень, он влюбился в простую крестьянскую девушку — Акулину, дочку кузнеца. Но никакой Акулины не существует вовсе — есть, переодевшаяся в крестьянское платье, дочка старинного врага нашего героя - Лиза Муромская...
Зал был полонФото: Светлана ВОЛКОВА
Курянам представили спектакль, который искрится юмором, легкой шутливой интонацией, прозрачной тонкой сказочной атмосферой и хорошей музыкой.