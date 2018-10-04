2018-10-04T14:13:11+03:00
Звезды

Октябрьскую афишу курский драмтеатр открыл классикой Пушкина

Зрителям показали "Барышню-крестьянку"
Светлана ВОЛКОВА
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Спектакль "Барышня-крестьянка".

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В конце сентября новый сезон в Курском драматическом театре начался с премьеры спектакля "Примадонны". А октябрьская афиша открылась в драмтеатре постановкой по произведению классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина "Барышня-крестьянка".

Постановка основана на классическом произведении Фото: Светлана ВОЛКОВА

Постановка основана на классическом произведенииФото: Светлана ВОЛКОВА

Сюжет произведения многим хорошо знаком - в российскую глубинку, где живут богатые помещики с юными дочерьми, приезжает молодой красавец-дворянин.

В спектакле много юмора Фото: Светлана ВОЛКОВА

В спектакле много юмораФото: Светлана ВОЛКОВА

И надо так случиться, чтобы вместо влюбленных в него благородных барышень, он влюбился в простую крестьянскую девушку — Акулину, дочку кузнеца. Но никакой Акулины не существует вовсе — есть, переодевшаяся в крестьянское платье, дочка старинного врага нашего героя - Лиза Муромская...

Зал был полон Фото: Светлана ВОЛКОВА

Зал был полонФото: Светлана ВОЛКОВА

Курянам представили спектакль, который искрится юмором, легкой шутливой интонацией, прозрачной тонкой сказочной атмосферой и хорошей музыкой.

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