В Курск принесут святые мощи целителя Луки Крымского

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-04T13:51:20+03:00

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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 1 октября по 27 ноября Фонд Андрея Первозванного доставит одну из главных крымских святынь, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, во Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов, Архангельск, Калининград. В Курске мощам можно будет поклониться с 9 по 12 ноября.

Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки покинет на столь долгий срок Симферополь и посетит 17 российских городов.

Святитель Лука - один из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя.

Планируется, что в некоторых регионах по решению местных архиереев ковчег с частицей мощей святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и диспансеры.

По заказу Фонда Андрея Первозванного на художественном предприятии «Софрино» изготовлены 500 000 иконок святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, которые будут раздаваться как благословение всем пришедшим поклониться мощам святителя.