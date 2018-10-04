В курском драмтеатре мерзнут артисты и зрители

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-04T13:22:54+03:00

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Несколько дней назад в Курском драмтеатре стартовал очередной 227-й сезон. Правда, театралам, пришедшим на спектакли, в гардеробе даже не советуют снимать верхнюю одежду - в зале холодно. Артистам приходится играть тоже в бодрящей обстановке.

Впрочем, это далеко не единственный объект с массовым посещением, где пока не дали тепло. Поданным городской администрации в областном центре продолжается работа по включению отопления на объектах социальной сферы и жилого фонда. По информации ПАО «Квадра» - «Курская генерация», по состоянию на 17.00 3 октября тепло подается во все учреждения здравоохранения, расположенные в Курске, в 82 из 85 дошкольных учреждений, в 79 из 93 учреждений среднего и дополнительного образования.

1 октября в соответствии с распоряжением Администрации города Курска стартовал отопительный сезон и в жилом фонде. К концу вчерашнего дня тепло официально пришло в 664 многоквартирных дома из 2271. Правда, некоторые из них толко значатся подключенными, а на самом деле батареи в многоэтажках холодные. Причина тому - нерасторопность управляющих компаний.

Узнать о сроках подачи тепла в тот или иной дом можно в своей управляющей компании или по телефонам ЕДДС Курска: 51-92-80 или 51-92-91.