Более сотни курских многоэтажек останутся без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-10T12:08:52+03:00

Жители десятков многоэтажек в центре города останутся более чем на сутки без тепла и горячей воды в квартирах Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Отопительный сезон в Курске стартовал явно не без проблем. Так, по сообщению МЧС, из-за ремонта теплосети по улице Павлова с 13:00 10 октября до 20:00 11 октября будет приостановлена подача горячей воды и тепла по следующим адресам:

- ул. Челюскинцев, 3, 5, 9, 18, 19, 23, 25, 28;

- ул. Блинова, 2/1, 2/2, 5, 5а 9/11, 14/17, 23, 27, 27а, 29;

- ул. Л. Толстого, 1, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 13б, 14б, 16;

- ул. Перекальского, 1, 1а, 5;

- ул. Ленина, 67, 67а, 69, 71, 75, 77, 77а, 77б, 87, 94, 99а, 99б, 108;

- пер. Блинова, 3а, 7, 7а, 13/15, 23, 29;

- ул. К. Маркса, 2, 3, 3а, 3б, 9, 9а, 11;

- ул. Ямская, 2, 16;

- ул. Ахтырская, 2;

- ул. Павлова, 1, 2, 2а, 6;

- ул. Радищева 109;

- ул. Мирная, 4, 10;

- пр-д. Мирный, 3, 5, 7, 9, 11;

- пр-д. Московский, 4, 5а, 5б,

- ул. Лысая гора, 1, 2, 2, 9.

Для перевода тепловых сетей в историческом центре города на зимнюю схему работы с 13:00 10 октября до 20:00 12 октября будет ограничена подача тепла жителям еще ряда многоэтажек:

- ул. Володарского, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 45, 56, 59, 61, 63а, 65, 67, 69 70, 75, 77, 81, 81а;

- ул. Уфимцева, 17;

- ул. М. Горького, 27, 35, 47, 50, 55, 55а, 57, 63, 63а 64а, 65, 67, 70;

- ул. Можаевская, 10, 13а\1, 13а\2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

- ул. К. Зеленко, 1, 3, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а;

- ул. Ленина, 37, 39, 43, 51, 53, 55, 55а, 57, 62/2, 63;

- ул. Мирная, 5, 9, 11, 17/69, 19, 19а, 19б, 20, 21, 23, 32, 40.