2018-10-03T14:39:52+03:00
Происшествия

Разыскивают курянина, который ушел из дома месяц назад

Михаила Мичурина в последний раз видели родные 10 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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Всех, кто видел Михаила, просят сообщить в полициюВсех, кто видел Михаила, просят сообщить в полициюФото: УМВД России по Курской области.
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Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками 34-летнего Мичурина Михаила Сергеевича. Житель Льговского района 10 сентября ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид 35-38 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые.

С левой стороны на лице, шее и груди шрам от ожога.

Все, кто располагает информацией о месте нахождения Михаила Мичурина или его передвижении, могут сообщать об этом круглосуточно по телефону 02, с мобильного 102 или в любой орган внутренних дел.

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