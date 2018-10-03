Разыскивают курянина, который ушел из дома месяц назад
Михаила Мичурина в последний раз видели родные 10 сентября
Всех, кто видел Михаила, просят сообщить в полициюФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками 34-летнего Мичурина Михаила Сергеевича. Житель Льговского района 10 сентября ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Мужчине на вид 35-38 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые.
С левой стороны на лице, шее и груди шрам от ожога.
Все, кто располагает информацией о месте нахождения Михаила Мичурина или его передвижении, могут сообщать об этом круглосуточно по телефону 02, с мобильного 102 или в любой орган внутренних дел.