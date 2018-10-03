Акция КП: "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-03T12:50:39+03:00

Изменить размер текста: A A

"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Очень красивые малыши и их мама помесной лабрадор Танюшка остро нуждаются в доме, т.к стали жертвами службы отлова.Возраст щеночков полтора месяца. Кушают сами. Очень умные и самостоятельные крохи. Не влюбиться в них просто невозможно. Цвета: белый, рыжий, молочный, светлый абрикос, черный, палевый и коричневый. На любой вкус! Мальчики и девочки.

Маме около года. Умнейшее, добродушное существо. Подойдет как для квартиры,так и для частного сектора. Прекрасная собака, которая найдет общий язык со всеми.

Прекрасная молодая собачка Люсенька и ее детишки в возрасте двух месяцев тоже стали жертвами службы отлова. Щеночков было восемь штук. Их благополучно пристроили в добрые руки благодаря "комсомолке", а сама собачка по сей день находится под угрозой.

Спасите Люсю

Люсю простерилизовали, поэтому проблем с щенками уже не будет. Дом для нее нужно найти как можно скорее так как времени у собак в отлове катастрофически мало. Люсенька абсолютно адекватная, очень умная и послушная девочка. Размер небольшой, ближе к среднему.

Помогите спасти жизнь этой замечательной красотке. Приезжайте за верным другом! Кто-нибудь обязательно приглянется. Возможна доставка по городу и области.

Звоните в любое время

89207031980 Лена

89045255386 Инна (в любое время)