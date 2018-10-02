Курским родителям на заметку: пять незаменимых книг о воспитании детей

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-02T15:35:11+03:00

В нашей подборке — пять книг, которые помогут не просто понять и принять своего ребёнка, но и наладить с ним полный контакт, дать ему вырасти по-настоящему здоровым и счастливым

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Все взрослые знают, как завести детей, но почти никто не в курсе, что с ними делать дальше, говорит известный детский педиатр Комаровский. В нашей подборке — пять книг, которые помогут не просто понять и принять своего ребёнка, но и наладить с ним полный контакт, дать ему вырасти по-настоящему здоровым и счастливым.

К счастью пап и мам, всё, что есть в нашей подборке, можно найти в одном месте — в бесплатном мобильном приложении «МТС Книги» — читайте прямо с телефона или планшета.

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«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили»

Авторы книги, Адель и Элейн несколько лет выступали с семинарами для родителей. Писем и откликов после этих семинаров накопилось столько, что подруги решили попробовать себя и в роли писателей.

Я была прекрасной матерью до того, как у меня появились дети. Я отлично знала, почему у всех людей возникают проблемы с их детьми. А потом у меня появились трое собственных.

«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» — первая книга авторов. Можно сказать, что это учебное пособие для родителей, где есть и домашние задания, и практические работы. Никакой нудной теории, всё очень понятно, кратко, и, что самое приятное, все ситуации разбираются на реальных примерах.

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«Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников»

О докторе Комаровском, наверное, слышал хоть раз каждый родитель. Его советы передаются из уст в уста и с успехом применяются на практике тысячами родителей, имеющих по крайней мере доступ в интернет. Евгений Комаровский не просто доктор, он признанный эксперт в педиатрии, прошедший путь от санитара до заведующего отделением областной больницы. Сейчас у него собственный консультационный центр.

Книга Комаровского «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников» написана специально для «неидеальных» родителей, которые, безусловно, любят своего ребёнка, но иногда устают на работе, стрессуют из-за сломавшегося утюга или не вовремя выплаченной зарплаты. Сколько бы ни было советчиков, которые желают вам лучшего, всё равно не спать ночами и бегать по больницам будете именно вы, говорит Комаровский.

Эта книга может стать неким руководством, которое позволит даже в сложный для родителя период не растерять и укрепить здоровье ребёнка. В простой и доступной форме автор не просто говорит, как надо делать, но и объясняет, почему.

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«Как подружить детей с эмоциями. Советы "ленивой мамы"»

Анна Быкова — мама двоих детей и автор серии книг «Ленивая мама». В книге «Как подружить детей с эмоциями» Анна рассказывает о формировании чуткого восприятия эмоций, как собственных, так и чужих. Умение ладить с людьми, без особых потерь переживать стресс и подбирать себе действительно комфортное окружение — всё это об эмоциональном интеллекте.

Книга эта, по сути, поучительная сказка о приключениях двух детей — мальчика Андрея и его старшей сестры Насти. Они попадают в разные ситуации, задаются вопросами и пытаются самостоятельно найти на них ответы. Когда становится сложно, детям помогает мама. В общем, всё как в жизни. На первый взгляд, книга, скорее, для детей, чем для родителей, но на самом деле многие родители найдут здесь для себя много важных знаний.

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«Должно ли детство быть счастливым»

Эта книга — просто сборник рассказов. Или не просто. Нет основной сюжетной линии, нет чётко выстроенного повествования, нет советов и упражнений, даже предисловия — и того нет. Зато всё написанное основано на нескольких десятках реальных случаев из более чем тридцатилетней практики известного петербургского психолога Екатерины Мурашовой.

Воображаемый друг, который сопровождал ребёнка на протяжении всей сознательной жизни и давал своему слабому подопечному силу и тягу к жизни. Брат-близнец, «достучавшийся» до своего выжившего брата спустя 10 лет после расставания. Родители, которые из-за своих амбиций посадили сына на пожизненную больничную скамью… Пронзительная, иногда до мурашек пробирающая книга, которая покажет, что детей с особенностями поведения много, очень много. И далеко не для всех общепринятые нормы — действительно благо. И далеко не все ситуации, которые будут казаться родителям катастрофой, такой же катастрофой будут для детей.

Книга «Должно ли детство быть счастливым» может оказаться спасением, когда вы зашли в тупик, перестали справляться с ребёнком и думаете, что выхода нет — у вас или у него.

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«Воспитание с умом. 12 революционных стратегий всестороннего развития мозга вашего ребёнка»

Авторы книги «Воспитание с умом» точно знают, как выстроить доверительные отношения с ребёнком, как быстро и правильно работать со стрессовой ситуацией, чтобы не позволить ему замкнуться в себе, как научить ребёнка легко адаптироваться, понимать себя и окружающий мир.

Наши дети будут терпеть поражения и обиды, испытывать страх, тоску и гнев. В действительности часто именно тяжёлые переживания позволяют им развиваться и познавать мир. Поэтому, вместо того чтобы пытаться укрыть своих детей от неизбежных трудностей жизни, следует помочь им интегрировать этот опыт переживаний в свое миропонимание и усвоить его уроки.

В книге дано 12 стратегий, которые помогут сформировать по-настоящему целостную личность. Авторы дают понять, что важно не просто дать ребёнку навыки выживания — важно прожить с ним любой опыт и помочь сформироваться благополучному в будущем человеку. Книга предназначена для родителей детей от 0 до 12 лет, однако и родителям подростков будет что из неё почерпнуть.

Эти и другие книги для родителей включены в специальную подборку в бесплатном приложении «МТС Книги».

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