Металлоинвест признан лидером цифровой трансформации

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-09T18:24:19+03:00

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, стала лауреатом ежегодной премии SAP Value Award в ном

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SAP Value Award - ежегодная премия для клиентов из России и стран СНГ, присуждаемая за проекты с признанной и доказанной ценностью. Этой премией SAP стремится отметить компании и людей, готовых трансформировать бизнес и делать его более эффективным, чтобы достойно конкурировать на глобальном рынке.

«Металлоинвест реализует обширную программу цифровой трансформации, которая затрагивает практически все бизнес-процессы Компании, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. - Ключевой элемент программы - внедрение интегрированной системы управления на базе решения SAP S/4HANA. Мы первые в России, кто внедряет S4/HANA сразу в масштабах такой крупной промышленной группы. С помощью SAP мы создаем платформу для выхода на принципиально новый уровень ведения бизнеса и достижения долгосрочного индустриального лидерства».

«Быть первым и лучшим, задавать стандарты рынка - это всегда большая ответственность, - заявила генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова. Победители SAP Value Award - это компании, которые не боятся быть лидерами, кардинально менять бизнес-процессы, инвестировать в инновации. Вместе мы создаем критерии оценки успешной трансформации бизнеса для компаний из любой индустрии. Мы пригласили в жюри бизнес-экспертов, представителей деловых ассоциаций и СМИ, чтобы премия была максимально объективной и независимой».

Металлоинвест реализует комплексную программу цифровой трансформации бизнеса Industry 4.0, с целью улучшить эффективность бизнес-процессов, повысить точность планирования и сократить издержки.

В рамках первой волны Industry 4.0 интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA запущена 1 июля 2018 года на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах. Платформа, объединяющая в одном информационном пространстве более 4 тыс. пользователей, призвана заменить более 100 производственных и управленческих систем. Она была спроектирована при поддержке команды SAP Digital Business Services. Основным подрядчиком по внедрению выступила компания Accenture.

С 1 октября в Металлоинвесте стартовала вторая волна Industry 4.0, охватывающая Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) и Уральскую Сталь. Завершится второй этап до середины 2019 года.

Цифровая трансформация Металлоинвеста направлена на изменение практически всех бизнес-процессов компании и охватывает 18 функциональных направлений, таких как управление производством, закупками и запасами, техническое обслуживание и ремонт, сбыт, управление персоналом, договорами, объемное планирование, бюджетирование и др.

Создается единое унифицированное информационное пространство для всех предприятий группы: вместо 100 локальных систем все функциональные направления поддерживаются одной системой ERP. За период внедрения реализовано более 30 тыс. организационных изменений. Трансформация также сопровождается изменениями организационной структуры, процессов и регламентов Металлоинвеста.

SAP S/4HANA – интеллектуальная ERP-система, способная в реальном времени предоставлять полную информацию обо всех бизнес-процессах в компании. Решение соединяет в себе все тренды Индустрии 4.0: гиперподключенность, возможность работать с технологиями In-memory и больших данных в режиме реального времени, что подразумевает реализацию концепции Real Time Enterprise. В продукте собраны все доступные технологии и разработки, за счет которых S/4HANA стала одной из самых быстрых и адаптивных систем для поддержки и развития предприятия.