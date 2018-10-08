«Курский ниндзя» не прошел в финал проекта на Первом канале

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-08T11:09:13+03:00

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Курянин Иван Бакланов, принимавший участие в проекте Первого канала «Русский ниндзя», возвратился из Москвы. Парень не прошел полосу препятствий, сорвавшись со снаряда на самом последнем этапе.

Иван занимается спортом с детства. Всегда принимал участие в соревнованиях, отстаивал честь своей 51-й школы. Крепкий и выносливый парень отслужил в спецназе. И сейчас все свободное время посвящает тренировкам - катается на велосипеде, бегает, плавает и занимается в зале.

Иван всегда хотел принять участие в каком-нибудь спортивном шоу. Мечты сбываются, 2 сентября в Москве в парке Останкино Иван прошел кастинг на программу Первого канала «Русский ниндзя».

5 октября в московском парке «Патриот» состоялись съемки программы. У курянина со скользкого снаряда сорвалась рука, он упал. Сам Иван ни о чем не жалеет, считает, что выступил достойно. В следующем сезоне проекта будет пробовать свои силы еще раз.

Проект для сильных духом и телом «Русский Ниндзя» - это настоящая проверка на прочность. Участникам нужно справиться с полосой сложнейших препятствий. Есть за что побороться - победителя ждет приз 5 млн рублей! Программа с участием Ивана Бакланова выйдет в эфир Первого канала 11 ноября.