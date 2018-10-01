Акция КП: "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-01T16:38:51+03:00

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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Недавно в отлове появился новый поселенец - собака по кличке Яшенька, ласковый и верный друг. Песик умнейший, замечательный во всех отношениях. Очень добрый, общительный, послушный. Возраст около года. Размера небольшого. Подойдет людям, которые хотят себе спокойную, ласковую собачку, которая всегда будет рядом и, защитит в нужный момент.

Яшеньке срочно нужен дом, времени у собак в отлове крайне мало... Вы - его шанс выжить!

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