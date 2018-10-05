Курские медики опасаются эпидемии свиного гриппа

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-05T16:49:49+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Центра экологии и эпидемиологии гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон в России ожидается активность вируса гриппа А (H1N1)pdm09, который вызывает своиной грипп, и вируса гриппа B. Медики опасаются эпидемии.

Сейчас в регионе заболеваемость острыми респираторными заболеваниями регистрируется на обычном сезонном уровне. Грипп в Курской области пока не зафиксирован.

В Курской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привито более 197 тысяч человек (18,2 % от численности населения области), из них 53 тысячи детей. Первые партии вакцины, как для детского, так и для взрослого населения были получены еще в августе этого года. В ближайшие дни ожидается следующая поставка вакцины против гриппа. В рамках национального календаря прививок должно поступить более 443 тыс. доз вакцины. Всего же в этом году планируется привить не менее 45% курян.

Особенно опасен грипп для детей в возрасте до 5 лет, беременных женщин, граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями и людей, много контактирующих с другими в силу профессии.

Кроме того, на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии обсуждался вопрос предупреждения заноса и распространения гриппа птиц в Курск.

В этом году эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в РФ остается крайне напряженной. По данным ветслужб, в России зарегистрировано 80 неблагополучных пунктов. В режиме карантина находятся пять очагов инфекции, в том числе 2 – в Орловской, по одному – в Нижегородской, Костромской областях и в Республике Марий Эл.

В Курской области в 2018 году выявлено шесть неблагополучных пунктов в четырех районах, новых случаев заболевания нет. В Курске проведен учет и вакцинация птиц против гриппа, отметили в мэрии. Комиссия приняла решение усилить контроль за соблюдением ветеринарного законодательства владельцами домашней птицы, продолжить проведение регулярных рейдов по пресечению несанкционированной торговли в Курске.