2018-10-05T13:39:04+03:00
Клуб любознательных

В Курск приходит бабье лето

В выходные столбик термометра поднимется до +15 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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В области установится солнечная и безветренная погодаВ области установится солнечная и безветренная погодаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курян, уставших от холодов и бесконечных дождей, ждет настоящее бабье лето. Только вчера ГУ МЧС предупреждало о ночных заморозках, а уже в ближайшие выходные столбик термометра поднимется до +15 ºС, а к середине недели температура воздуха достигнет 17 градусов со знаком плюс. При этом в области установится солнечная и безветренная погода, осадков тоже не ожидается.

Прекрасной поры бабьего лета все ждут с нетерпением. И вроде лето в этом году было теплое и долгое, но все же чего-то не хватило. Хочется хоть на мгновение вернуться назад, погреться под ласковыми солнечными лучами. Природа дает нам шанс остановиться, подумать и насладиться моментом. Ведь впереди долгие месяцы зимы и настоящего тепла придется ждать так долго.

Бабье лето в среднюю полосу России приносят ядра азорского антициклона, усиливающегося в конце лета над Атлантическим океаном. С накопленным за лето теплом антициклон перемещается на восток, вглубь континента. Вот эти ядра высокого атмосферного давления весь сентябрь радуют жителей Европы, а потом приходят к нам, правда, немного уже остывшими. Также считается, что процесс увядания листвы проходит с выделением тепла, которое частично отдается в атмосферу, поддерживая антициклон.

Главной приметой наступающего бабьего лета является летающая паутина. И кто бы мог подумать, что в этой паутине сидят несколько молодых паучков-бокоходов. В отличие от других своих сородичей, эти пауки плетут сеть не для ловли добычи. Они используют ее как средство передвижения. На коротких лапках, да еще боком далеко не уйдешь, но на сотканном ковре-самолете запросто.

Так что в ближайшую неделю у курян есть отличный шанс поесть шашлыков на природе, съездить на рыбалку, сходить за грибами. Дачники успеют посадить чеснок, а романтики смогут насладиться у костра кружечкой ароматного глинтвейна.

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