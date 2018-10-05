2018-10-05T10:02:21+03:00
Общество

Компания «Металлоинвест» вручила премию «Призвание» лучшим педагогам Железногорска и Железногорского района

В канун Дня учителя компания «Металлоинвест» вручила премию «Призвание» 13 лучшим педагогам Железногорска и Железногорского района
Ольга ДАНИЛОВА
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Лариса Жигулина - лауреат премии "Призвание"Лариса Жигулина - лауреат премии "Призвание"Фото: предоставлено пресс-службой
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Ежегодная премия «Призвание» присуждается учителям, педагогам учреждений дошкольного и дополнительного образования, посвятившим профессии многие годы и достигшим в ней высоких результатов. Размер премии составляет 10 тысяч рублей. В числе награжденных есть также два молодых педагога, отмеченных в номинации «Дебют».

«Премия Призвание - это особый стимул для нашей работы - поблагодарила компанию «Металлоинвест» Лариса Жигулина, учитель музыки школы №11. – Это возможность вспомнить все самое лучшее из своего педагогического опыта и поделиться творческим багажом с учениками и коллегами».

Премии вручил директор по социальным вопросам МГОКа Владимир Батюхнов Фото: предоставлено пресс-службой

Премии вручил директор по социальным вопросам МГОКа Владимир БатюхновФото: предоставлено пресс-службой

«Успехи железногорских педагогов, их инициативы и энтузиазм мотивируют нас оказывать им всестороннюю поддержку, - прокомментировал управляющий директор МГОКа Сергей Кретов. - Множество социальных программ компании «Металлоинвест» посвящены образованию: от самых больших – реконструкций зданий, кабинетов, оснащения новыми технологиями и оборудованием, до адресных и важных для конкретного педагога».

Поддержка городской и районной образовательной сферы – это часть большой, системной работы Компании, нацеленной на улучшение качества жизни в регионах присутствия. В рамках трехстороннего социального партнерства между Металлоинвестом, городом и регионом Компания способствует развитию материальной базы образовательных учреждений, выплачивает специальные стипендии и премии одаренным школьникам и начинающим учителям, реализует конкурсы грантовой поддержки «Наша смена», «Наши чемпионы», «Здоровый ребенок».

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