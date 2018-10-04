В Курске выявили большие участки теплотрасс без изоляции

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-04T12:23:17+03:00

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Перед началом отопительного сезона активисты в Курской области начали проверку состояния тепловых сетей, которые проложены над землей. В Курске общественники выявляли участки магистралей, на которых не было теплоизоляции. Аналогичные мониторинги проходят и в районах области. По итогам проверок активисты обратятся в муниципалитеты и Государственную жилищную инспекцию в Курской области.

Согласно СНиП 41-02-2003, тепловые сети, проложенные над землей, должны быть теплоизолированы, чтобы минимизировать потери энергии при транспортировке теплоносителя. Представители Народного фронта проверили участок надземной теплотрассы в Курске по улице Энергетиков. Этот объект уже попадал в поле зрения общественников в 2017 году. Активисты обнаружили, что на некоторых отрезках сети теплоизоляция пришла в негодное состояние или отсутствует вовсе. Спустя год положение дел не изменилось.

- Мы помним, как в период отопительного сезона 2017–2018 годов жители Курска были недовольны недогревом в своих домах, – прокомментировал результаты мониторинга активист Антон Чекмарев. – Платежи за отопление составляют кругленькую сумму, и потребитель вправе получать качественную услугу теплоснабжения. А отсутствие теплоизоляции – это большая теплопотеря, порядка 30%. И ее оплачивают потребители из собственного кошелька. Простой ремонт может решить эту проблему, повысит эффективность теплосетей и снимет финансовую нагрузку с курян.

Активисты направили обращение в комитет ЖКХ администрации Курска для устранения выявленных недочетов и организации дальнейшего контроля за состоянием тепломагистралей.

Новыми объектами мониторинга активистов станут участки теплотрасс в Курске в районе парка КЗТЗ, улицы Кавказской. Аналогичные проверки идут в Курчатове, Железногорске, Фатеже, других городах области и районных центрах.