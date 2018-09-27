Курянин за 250 тысяч рублей продает место в очереди за новым iPhone

27 Сент. 16:00 2018-09-28T10:31:19+03:00

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28 сентября в России начнутся продажи новых айфонов. Один из жителей Курской области решил на этом заработать и продает на сервисе объявлений за 250 тысяч рублей место в очереди в магазин за новым телефоном.

По словам продавца Дмитрия, в одни руки отдают не более двух телефонов и количество гаджетов ограничено. "Отстою за вас в очереди.Отдают в руки не более двух телефонов. Второй - любой на ваш выбор", - пишет в объявлении курянин.

Для сравнения, средняя стоимость места в очереди на Юле за новый айфоном в Москве сейчас 69 000 рублей. То есть в 3,6 раза дешевле, чем продает курянин. А за сравнимую стоимость в четверть миллиона рублей в столице можно купить третье место в очереди. Курск стал вторым городом после Москвы по стоимости места в очереди за новыми iPhone.