«Мираторг» в этом году в 4 раза увеличил заказ железобетонных изделий у курского производителя

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-26T12:32:05+03:00

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Агрохолдинг последовательно реализует на территории Курской области крупнейший инвестиционный проект по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона. Запуск новых производственных площадок позволит создать более 6 тысяч рабочих мест преимущественно в сельской местности и обеспечит порядка 900 миллионов рублей в год налоговых поступлений в региональный бюджет, после выхода предприятий на полную мощность.

«Мираторг» закупает бетонные щелевые полы, панели и колонны для строительства мясохладобойни, а также животноводческих площадок на заводе ЖБИ, расположенном в Курчатовском районе. Завод мощностью 5 000 куб.м. в месяц был запущен в 2017 году после модернизации цехов бывшего «Машзавода» в пгт. им. Карла Либкнехта. Предпосылкой к модернизации и запуску предприятия стало наличие стабильного спроса на изделия из железобетона со стороны агрохолдинга, который в настоящий момент выкупает до 90% всей произведенной заводом продукции.

В этом году агрохолдинг увеличил объем закупок железобетонных изделий на заводе ЖБИ до 269 млн руб., что позволило значительно повысить объемы производства и, как следствие, увеличить более чем в 2 раза до 224 количество рабочих мест на предприятии.

- Завод ЖБИ - один из примеров мультипликативного эффекта в действии: на основе некогда заброшенной производственной базы было организованно успешное стабильно работающее предприятие, которое обеспечило дополнительные налоговые отчисления в региональный бюджет и новые рабочие места для местных жителей, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».